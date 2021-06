Des scientifiques américains marquent un grand pas dans la lutte contre les maladies rénales et créent de minuscules organoïdes synthétiques en laboratoire

Les scientifiques ont réalisé une grande réussite dans la croissance de reins humains pleinement fonctionnels dans un laboratoire à partir de cellules souches. Des chercheurs de l’Université de Californie du Sud ont réussi à créer un organoïde rénal – une structure rudimentaire du rein d’un humain adulte. Ces organoïdes ressemblent aux systèmes de canaux collecteurs présents dans les reins humains. Les systèmes de conduits collecteurs sont des structures qui maintiennent l’équilibre des fluides et du pH de notre corps.

« Nos progrès dans la création de nouveaux types d’organoïdes rénaux fournissent des outils puissants non seulement pour comprendre le développement et la maladie, mais aussi pour trouver de nouveaux traitements et approches régénératives pour les patients », a déclaré Zhongwei Li, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué. communiqué de presse par l’Université de Californie du Sud.

Les cellules rénales, comme les cellules de tous les autres organes, se développent à partir de cellules souches. Lorsque les cellules souches en sont aux premiers stades de leur développement en une cellule d’organe, elles sont appelées cellules progénitrices. Les scientifiques ont commencé avec des cellules progénitrices qui deviendraient des cellules rénales. Ensuite, les scientifiques ont développé une combinaison de molécules qui encouragerait ces cellules progénitrices à former des tubes ramifiés ou des bourgeons urétéraux. Ensuite, en utilisant leur combinaison de molécules, les scientifiques ont pu faire pousser ces bourgeons urétéraux davantage dans un système de canaux collecteurs. Les scientifiques ont commencé avec des cellules progénitrices de souris, puis sont passés aux cellules progénitrices de bourgeons urétéraux humains (UPC). Les scientifiques ont réussi à cultiver des organoïdes en utilisant à la fois des UPC murins et humains. Le rein de souris développé par les scientifiques a réussi à établir une connexion entre le néphron – l’unité structurelle et fonctionnelle d’un rein – et le canal collecteur – des tubes qui relient ces structures à la zone centrale ou de contrôle d’un rein.

La recherche a été publiée dans Communication Nature le 15 juin.

La culture de reins synthétiques sera non seulement une aubaine pour les personnes atteintes de reins dysfonctionnels, mais elle sera également déterminante pour les scientifiques pour étudier diverses maladies rénales. Sur les reins artificiels, les scientifiques peuvent étudier en profondeur les maladies rénales et tester un plus large éventail de traitements.

