Des scientifiques allemands développent le premier plastique au monde à base d’huile végétale

Avec les préoccupations croissantes concernant l’environnement, une chose qui a toujours été au centre de la discussion est l’utilisation de produits en plastique. Bien que ces produits soient bon marché et très utiles, ils présentent également une grande part de menaces pour la conservation écologique. Cependant, cette nouvelle dernière invention de scientifiques allemands pourrait être un substitut écologique possible à l’utilisation du plastique. Ce plastique à base d’huile végétale nouvellement développé peut être recyclé jusqu’à 10 fois pour être utilisé.

Développé par Stefan Mecking, directeur du département de science des matériaux chimiques à l’Université de Constance en Allemagne, le nouveau plastique a des points de rupture conçus au niveau moléculaire pour permettre un traitement facile. Les résultats de la recherche ont été publiés dans la revue scientifique Nature.

Ce qui rend l’invention plus significative est le fait que ce plastique a été développé à partir d’huiles végétales. Cela en fait une alternative écologique aux plastiques à base de combustibles fossiles. Le nouveau plastique a un liant de composition qui se détache facilement, ce qui facilite le processus de recyclage. Le processus général de recyclage du plastique disponible consiste à le séparer en tranches et à le convertir en minuscules pastilles qui sont utilisées pour créer de nouveaux objets en plastique. Cependant, les chercheurs travaillent depuis longtemps au développement d’un procédé chimique de recyclage qui peut briser la longue chaîne du polymère plastique avec le solvant.

Cependant, le recyclage chimique présente ses propres défis en raison des fortes liaisons carbone à carbone avec sa structure moléculaire. Pour briser ces liens, des tonnes de chaleur sont nécessaires. Par exemple, une chaleur de 600 degrés Celsius est nécessaire pour rompre les liaisons carbone afin d’accéder aux monomères, qui sont ensuite recyclés chimiquement à un taux inférieur à 10 %.

Avec ce nouveau plastique, le processus pourrait devenir plus facile avec un meilleur taux de résultat. Au cours de l’étude, les chercheurs ont utilisé deux matériaux différents qui étaient des formes de polyester et de polycarbonate. Ils ont été placés dans de l’éthanol et du méthanol selon deux scénarios. D’abord avec un catalyseur à 120 degrés Celsius, puis sans catalyseur à 150 degrés Celsius.

Le plastique recyclé a ensuite été refroidi et filtré. Les chercheurs ont pu récupérer 96 pour cent du matériau d’origine dans le cas du polycarbonate. Les chercheurs ont également découvert que le processus de recyclage de ce nouveau plastique fonctionnait même en présence de colorant ou de charges plastiques.

Le nouveau plastique a une densité semblable à celle du polyéthylène ainsi que les nombreuses caractéristiques qui correspondent au plastique général. De plus, il peut être facilement recyclé à un meilleur taux efficace. Cependant, un aspect où ce plastique à base d’huile végétale est en retard par rapport au plastique généralement utilisé est le coût. Le prix est supérieur à celui de l’éthylène général utilisé par les usines chimiques et il serait difficile de convaincre les industries de passer à des substituts coûteux.

