Des scientifiques allemands affirment avoir résolu le mystère du caillot sanguin du vaccin Covid-19, disent que les injections peuvent être modifiées

La recherche, dirigée par le professeur Rolf Marschalek de l’Université Goethe, à Francfort, a été publiée mercredi. Cela suggère que le problème réside dans la technologie de vecteur adénovirus utilisée dans les vaccins. Les vaccins à vecteur viral utilisent une version modifiée d’un virus différent pour fournir des instructions importantes au noyau des cellules afin de produire une protéine de pointe et de déclencher une réponse immunitaire dans le corps.

Le Dr Marschalek et son équipe croient que certaines parties de la protéine de pointe se séparent et créent «mutant» des versions qui déclenchent les caillots sanguins, dans ce que l’article appelle le « Mimétisme du Covid-19 induit par le vaccin»Syndrome. L’étude suggère que les fabricants de vaccins pourraient modifier la séquence de la protéine de pointe pour éviter un fractionnement involontaire et «Augmenter la sécurité de ces produits pharmaceutiques.»

«Avec les données que nous avons entre nos mains, nous pouvons dire aux entreprises comment muter ces séquences, en codant pour la protéine de pointe de manière à éviter les réactions d’épissage involontaires», Marschalek a déclaré dans une interview avec le Financial Times.

Les chercheurs suggèrent que tous les vaccins à base d’ARNm, tels que ceux développés par BioNTech / Pfizer et Moderna « Devrait représenter des produits sûrs, » parce qu’ils utilisent une technologie différente. Au lieu de mettre un virus affaibli ou inactivé dans les cellules, les vaccins à ARNm leur apprennent à fabriquer une protéine sans qu’elle n’entre dans le noyau cellulaire.

L’article, publié sur la plateforme de pré-impression Research Square, n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs par une revue.

Au cours des derniers mois, les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson ont été associés à des caillots sanguins rares, mais graves et, dans certains cas, mortels.

Le premier décès dans l’UE lié à la balle Johnson & Johnson Covid-19 a été enregistré en Belgique cette semaine, où une femme de 37 ans est décédée. Le pays a suspendu les vaccinations utilisant le vaccin pour toute personne de moins de 41 ans. Plus de 140 cas ont été enregistrés parmi ceux qui ont reçu le vaccin AstraZeneca dans l’Espace économique européen. Le Royaume-Uni a enregistré plus de 300 cas et 56 décès.

Neuf cas de caillots sanguins chez des patients recevant le vaccin AstraZeneca ont également été signalés la semaine dernière en Australie. Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé au début du mois qu’un « Association causale plausible » avait été découvert entre le vaccin Johnson & Johnson et 28 cas de caillots sanguins.

Une multitude de pays à travers le monde ont suspendu l’utilisation des jabs, tandis que d’autres ont limité leur utilisation aux groupes plus âgés.

Des problèmes ont également été récemment signalés avec les vaccins à base d’ARNm. Le CDC a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’une enquête serait menée sur les rapports de problèmes cardiaques chez de jeunes patients, principalement de sexe masculin, qui avaient reçu les vaccins Moderna ou Pfizer-BioNTech. Trois cas d’hémophilie, une maladie rare affectant la capacité du sang à coaguler, ont également été rapportés chez les receveurs du vaccin Covid-19 de Pfizer-BioNTech en France.

