Les scientifiques ont peut-être résolu l’un des mystères persistants de la paléontologie – les origines évolutives des reptiles volants appelés ptérosaures qui régnaient sur les cieux en même temps que les dinosaures dominaient la terre.

Des chercheurs ont déclaré mercredi qu’un groupe de reptiles de la période triasique mal compris, les lagerpetids, connu à partir de quelques squelettes partiels des États-Unis, d’Argentine, du Brésil et de Madagascar, semble avoir été le précurseur évolutif des ptérosaures.

Les lagerpetids, apparus pour la première fois il y a environ 237 millions d’années, étaient généralement petits et pouvaient être des mangeurs d’insectes bipèdes. Ils ne pouvaient pas voler. Les ptérosaures sont devenus les premiers vertébrés volants de la Terre, les oiseaux puis les chauves-souris apparaissant beaucoup plus tard.

« L’origine des ptérosaures a été l’un des problèmes les plus énigmatiques de la paléontologie depuis la première découverte de ptérosaures à la fin du XVIIIe siècle », a déclaré le paléontologue Martin Ezcurra du Musée argentin des sciences naturelles de Buenos Aires, auteur principal de l’étude publiée dans la revue Nature.

Les ptérosaures les plus anciens connus apparaissent dans les archives fossiles il y a environ 220 millions d’années, avec des anatomies entièrement développées pour le vol, y compris des ailes formées par une membrane s’étendant des chevilles à un quatrième doigt exceptionnellement allongé.

En étudiant les fossiles précédemment découverts et récemment mis au jour à l’aide d’une technologie de numérisation sophistiquée et d’une modélisation tridimensionnelle, les chercheurs ont identifié au moins 33 traits squelettiques suggérant un lien évolutif entre les lagerpetids et les ptérosaures. Ceux-ci comprenaient la forme de l’oreille interne, du casse-tête et des dents, ainsi que des similitudes dans les os de la main, de la jambe, de la cheville et du bassin.

« Nous montrons que les lagerpetids sont les plus proches parents connus des ptérosaures et comblent le fossé anatomique entre les ptérosaures et les autres reptiles », a ajouté Ezcurra.

Les lagerpetids semblent également être étroitement liés aux dinosaures, ont déclaré les chercheurs. Le dinosaure le plus ancien connu remonte à environ 233 millions d’années. Les ptérosaures ont disparu il y a 66 millions d’années dans la collision d’astéroïdes qui a également condamné les dinosaures.

Tout en commençant relativement petit, les ptérosaures ont finalement atteint des dimensions énormes, avec des envergures atteignant 10,7 mètres.

« Nous avons étudié la façon dont les oiseaux ont transformé leur corps pour le vol au cours des 50 dernières années et la plupart de cela était dû à des fossiles extraordinaires de dinosaures et de lève-tôt », a déclaré Sterling Nesbitt, paléontologue et co-auteur de l’étude de Virginia Tech. « Les ptérosaures n’ont pas encore connu cette renaissance de la compréhension parce que nous n’avions pas les fossiles. »