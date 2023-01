Des scènes troublantes avant le derby de Madrid alors que les fans de l’Atletico accrochent la poupée en chemise Vinicius Jr

La préparation du derby de mercredi soir entre le Real Madrid (s’ouvre dans un nouvel onglet) et l’Atlético de Madrid (s’ouvre dans un nouvel onglet) a pris une tournure sinistre, après que les fans de l’Atletico aient accroché un mannequin vêtu du maillot de la star du Real Vinicius Junior depuis un pont de la capitale espagnole.

Drapée au-dessus de la vue écœurante se trouvait une grande banderole indiquant “Madrid odia al Real” (“Madrid déteste le Real”).

L’Atletico et la Liga sont tous deux sortis pour condamner cet acte choquant, alors que les équipes se préparent à se rencontrer au Bernabeu en quart de finale de la Copa del Rey.

Dans une déclaration sur leur site officiel, Atleti m’a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“[Acts] comme cela sont absolument répugnants et inadmissibles et font honte à la société. Notre condamnation de tout acte qui porte atteinte à la dignité des personnes ou des institutions est catégorique et sans réserve.”

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 : Une effigie de Vinicius Jr. a été accrochée à un pont avant le derby de Madrid ce soir pic.twitter.com/mxv5hFbzld26 janvier 2023 Voir plus

Pendant ce temps, la Liga tweeté (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“LaLiga condamne fermement les actes de haine et d’intimidation contre [Vinicius Junior].

“LaLiga, comme par le passé, fera pression pour qu’une enquête soit menée sur l’affaire par les forces et organes de sécurité de l’État compétents, en recherchant des condamnations pour les responsables et en demandant les peines les plus sévères.”

Cet incident survient quelques mois seulement après que Vinicius a été victime d’injures racistes lors de la première rencontre de championnat de cette saison entre l’Atletico et le Real.

Lors du match de septembre au Wanda Metropolitano, chaque touche prise par le Brésilien a été accueillie par des chants de singe depuis les tribunes – tandis que les supporters d’Atleti ont été enregistrés en train de chanter “Vinicius, tu es un singe” à l’extérieur du stade.

En réponse, Vinicius a appelé à des interdictions à vie pour les responsables. “Tous les racistes doivent payer d’une manière ou d’une autre”, a-t-il m’a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet).