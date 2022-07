Des scènes extraordinaires au Sri Lanka sont le produit d’une catastrophe d’origine humaine | Nouvelles du monde

Les événements sans précédent à Colombo sont le résultat de plus de trois mois de protestations de citoyens sri-lankais ordinaires contre le gouvernement, et en particulier contre le président Gotabaya Rajapaksa.

Le secrétariat présidentiel du pays, le cœur du gouvernement, a été pris d’assaut par des milliers de manifestants. Beaucoup avec le drapeau de la nation drapé sur eux ont couru les marches et dans le bâtiment emblématique.

Plus tard, le domicile du Premier ministre a été incendié par des manifestants, quelques heures après qu’il eut annoncé qu’il démissionnerait. Le président, sous une pression intense pour emboîter le pas, l’a fait vers 23 heures, heure locale.

Depuis le matin, il y avait eu des affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité dans la capitale Colombo.

Sans se laisser décourager par les gaz lacrymogènes, la police tirant en l’air et les canons à eau, les manifestants se sont rassemblés pour marcher sur la maison du président pour le forcer à démissionner. Beaucoup seraient blessés.

Leur patience s’épuisait alors qu’ils se disputaient avec les militaires qui tentaient de les arrêter.

Avec leur nombre, leur élan et leur détermination, ils ont fait un dernier effort et ont brisé les barrières policières à plusieurs niveaux sur leur chemin.

Ils ont pris d’assaut la maison du président fortement fortifiée et ont traversé sans encombre les jardins, les couloirs et de nombreuses pièces du bâtiment. Alors qu’ils se déplaçaient en prenant des photos et des selfies, ils ont averti leur président de partir.

Et peu n’ont pas manqué une occasion de se rafraîchir en sautant dans la piscine de l’adresse la plus sécurisée du pays.

0:53

Les manifestants nagent dans la piscine présidentielle



M. Rajapaksa avait déjà été évacué vers un lieu non divulgué et il a été rapporté qu’il avait été transféré sur un navire de la marine.

Temple Tree, la résidence officielle du Premier ministre Ranil Wikremesinghe, n’a pas non plus été épargnée – elle aussi a été prise d’assaut.

Lors d’une réunion d’urgence, le Premier ministre a accepté de se retirer pour qu’un gouvernement multipartite soit formé.

Un avocat qui n’a pas voulu être identifié a déclaré : “Pour le moment, je pense que la lutte des gens avance avec succès. Et je souhaite tout le meilleur pour la lutte et à la fin, nous ferons un bon changement pour notre pays”.

Les 22 millions d’habitants du Sri Lanka sont confrontés à la pire crise économique de tous les temps, qui a fait grimper les prix et déclenché des pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant.

La crise économique profondément enracinée est restée sans réponse pendant des décennies par les gouvernements successifs.

Les politiques économiques imprudentes et mal gérées de l’administration Rajapaksa ont aggravé la crise.

Des foules se sont rassemblées devant le bureau du président à Colombo. Photo : AP



Des manifestants à l’intérieur de la maison du président Gotabaya Rajapaksa à Colombo. Photo : AP



Les réductions d’impôts, les sévères restrictions à l’importation et la réticence à introduire des réformes économiques prudentes ont mis à nu la déficience structurelle de la politique économique du gouvernement.

Avec une grave crise de la balance des paiements, les agences internationales ont déclassé le pays, entravant davantage toute possibilité d’investissement étranger.

Les manifestants sont venus préparés avec des masques à gaz. Photo : AP



Le tourisme génère plus de 4 milliards de dollars par an, mais l’industrie a été durement touchée par la pandémie de COVID.

Pour se débrouiller à court terme, le gouvernement a beaucoup emprunté, forçant le pays à tomber dans le piège de la dette.

Le pays est pratiquement en faillite, sans réserves de change pour acheter des produits vitaux.

Il a fait défaut sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars et est actuellement en pourparlers pour un renflouement de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international.

Cependant, l’ampleur de la crise est telle que ces prêts risquent de ne pas être suffisants pour sortir de sitôt des problèmes de balance des paiements tant le déficit actuel est gigantesque.

Mais pour le moment, ce sont les Sri Lankais ordinaires qui devront supporter le poids de la pire catastrophe d’origine humaine que connaît le pays.