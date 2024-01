Des scènes de Paris à Pékin décorent les cadrans des montres

“Notre objectif est la transmission des connaissances artistiques et c’est pourquoi nous valorisons l’artisanat et nous engageons à expérimenter pour préserver les techniques artistiques en péril”, comme le travail spécial de l’émail, a déclaré Christian Selmoni, directeur du style et du patrimoine de l’entreprise.

Les Cabinotiers Malte Tourbillon Hommage au style haussmannien était un clin d’œil à Paris, où Vacheron a ouvert un bureau en 1810. La pièce était dotée d’un calibre ajouré inspiré de la Tour Eiffel et d’un boîtier de forme tonneau en or rose, gravé de frises et d’une tête de lion. Les conceptions ont été influencées par le style architectural que le baron Haussmann a utilisé lors de la rénovation urbaine de Paris de 1853 à 1870.

Les Cabinotiers Répétition Minutes Tourbillon Hommage au Style Art Déco, une montre inspirée du Chrysler Building de New York.

Vacheron Constantin nomme un représentant à New York en 1932 et deux garde-temps rendent hommage au style de l’époque : Les Cabinotiers Armillary Tourbillon Tribute to Art Deco Style et Les Cabinotiers Minute Repeater Tourbillon Tribute to Art Deco Style, tous deux inspirés de la Chrysler. Bâtiment.