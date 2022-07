Des scènes de dévastation émergent d’un incendie dans le sud-ouest de la France

Pendant des jours, les autorités ont envoyé des avions bombardiers d’eau et des pompiers pour combattre les incendies. Près de 80 miles carrés de broussailles desséchées et de pinèdes ont été brûlés dans la région de la Gironde, principalement à cause de l’incendie de La Teste-de-Buch et d’un second plus au sud. Les incendies ont généré des niveaux élevés de pollution nocive par l’ozone et ont forcé l’évacuation de quelque 37 000 personnes au total.