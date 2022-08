Des scènes chaotiques au Kerala Mall mettent fin aux promotions du film malayalam ‘Thallumaala’

Le film malayalam Thallumaala avec Tovino Thomas et Kalyani Priyadarshan se prépare pour une sortie le 12 août et les réalisateurs sont en pleine promotion. Cependant, leur dernier événement promotionnel a été annulé en raison de problèmes de sécurité après que les foules se sont présentées en nombre dépassant les attentes. Des inquiétudes en matière de sécurité ont été soulevées à la suite des centaines de personnes qui ont bloqué le centre commercial HiLITE à Kozhikode, au Kerala, pour assister à l’événement promotionnel. De nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux ont noté que le scénario pourrait devenir chaotique et dangereux en cas d’urgence après que les photos du centre commercial parsemé de foule soient devenues virales.

L’affluence sans précédent a conduit l’équipe de Thallumaala à annuler l’événement. Le distributeur de films AB George a partagé une vidéo de la foule sur son compte Twitter et a informé tout le monde que l’événement avait été annulé.

#Thallumaala événement de promotion Foule de #HiLite centre commercial Kozhikode 😳🔥

L’événement qui était prévu hier annulé en raison de l’affluence incontrôlable !! #TovinoThomaspic.twitter.com/YdHGD4RS5O – AB George (@AbGeorge_) 11 août 2022

De nombreux utilisateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les autorités du centre commercial ne respectent pas les normes de sécurité, laissant une si grande foule s’accumuler à l’intérieur du centre commercial.

Qu’est-ce que c’est? J’ai vu des vidéos similaires de Lulu Mall. Les centres commerciaux doivent veiller à ne pas autoriser plus de foules que la capacité. C’est une catastrophe imminente. Une situation de bousculade peut se produire. — Être Jayadev (@Jaidevvv) 11 août 2022

Pourquoi n’organisent-ils pas cela à l’extérieur dans un stade ouvert où les gens peuvent au moins respirer correctement. Toujours #Covid n’est pas terminée.plutôt irresponsable de la part des organisateurs. – Ryan John (@ryanjohn2255) 11 août 2022

Les centres commerciaux doivent être prudents et en même temps les gens doivent avoir un peu de bon sens ! Cela semble totalement manquer ici ou chez Lulu plus tôt 😕 – Rajesh Pandalai (@rpandalai) 11 août 2022

L’acteur principal Tovino Thomas a également partagé une vidéo de lui-même parlant de la foule, affirmant qu’il n’avait jamais vu une foule comme celle-ci de sa vie. Il a même dit qu’il n’était pas sûr de revenir vivant. Cependant, il a remercié les habitants de Kozikhode pour leur amour et leur admiration.

En juillet, une scène similaire s’est déroulée dans les magasins Lulu Mall à Thiruvananthapuram et Kochi, alors que des milliers de personnes se sont présentées vers minuit pour faire des achats lors d’une vente très médiatisée. Le centre commercial était accessible au grand public de 23h59 le 6 juillet jusqu’au lever du soleil le 7 juillet.

Le film est réalisé par Khalid Rahman et co-vedette également Shine Tom Chacko aux côtés des acteurs principaux. D’après la bande-annonce du film, l’intrigue tourne autour de la vie d’une célébrité sur Internet et d’un vlogger.

