Des scènes chaotiques alors que les fans se démènent pour voir le cercueil du héros du football Diego Maradona

Les fans pleurant la mort du footballeur argentin Diego Maradona se sont affrontés avec la police devant la Casa Rosada, où son cercueil gît en état.

Les personnes en deuil se sont poussées contre des barrières d’acier puis se sont bagarrées avec la police anti-émeute qui les a repoussées avec des boucliers.

Maradona, qui a marqué le but de la «Main de Dieu» en 1986 et a mené son pays au titre de la Coupe du monde de cette année-là avant de lutter plus tard contre la consommation de cocaïne et l’obésité, est décédé mercredi à l’âge de 60 ans.

Sa mort est survenue deux semaines après sa sortie d’un hôpital de Buenos Aires suite à une opération au cerveau.

Le bureau du président argentin a déclaré qu’il décréterait trois jours de deuil national, et l’association argentine de football a exprimé sa tristesse sur Twitter.