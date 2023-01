Des scènes à l’extérieur des pharmacies pourraient préfigurer la prochaine phase de la bataille contre l’avortement aux États-Unis

Nous sommes sur le point d’assister à un exemple tangible de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine génération de batailles contre l’avortement dans les États-Unis post-Roe contre Wade.

La scène : les pharmacies locales.

Dans les jours et les semaines à venir, des militants anti-avortement devraient manifester à travers les États-Unis devant des dizaines de pharmacies dont les chaînes ont l’intention de vendre des pilules abortives.

C’est leur tentative de recréer les scènes de démonstration familières de plusieurs décennies à l’extérieur des cliniques d’avortement, mises à jour vers une nouvelle cible.

Différents groupes prévoient de se tenir à l’extérieur, de tenir des pancartes, de chanter et d’informer les clients que leur pharmacie distribuera des médicaments pour l’avortement.

Un tandem de nouvelles réalités explique ce cadre de protestation inhabituel : alors que les États rouges se précipitent pour interdire l’avortement à la suite d’une décision de la Cour suprême en juin 2022 qui a annulé Roe v. Wade – une décision de 1973 qui consacre le droit à l’avortement – ​​les pilules sont devenues la principale méthode des interruptions de grossesse aux États-Unis

Et ces pilules, disponible en ligne Expédié par mail et bientôt vendus dans les pharmacies participantes des États pro-choix, menacent de franchir ces nouveaux murs restrictifs.

“Roe était la pré-saison du vrai combat”

D’où le sentiment de célébration en sourdine cette année lors de la marche anti-avortement annuelle à Washington, DC, la première depuis l’entrée en vigueur des restrictions à l’avortement en deux douzaines d’États.

Les participants ont décrit leur bataille comme ne faisant que commencer.

“Roe était la pré-saison du vrai combat”, a déclaré l’activiste Caroline Smith dans une interview lors du rassemblement annuel March for Life le 22 janvier.

“Certaines personnes disaient : ‘Avons-nous même besoin de marcher [this year], comme, quel est le point?’ C’est vraiment, vraiment important d’avoir encore ça parce que nous devons montrer aux gens que le combat continue.”

Des manifestations ont lieu dans des cliniques d’avortement depuis des générations, comme celle-ci en mai 2021, devant la Jackson Women’s Health Organization dans le Mississippi. La clinique était au cœur de la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé Roe v. Wade l’année dernière. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Smith travaille avec un groupe anti-avortement dont membres ont été accusés au Michigan et à Washington d’avoir bloqué des cliniques, dont une confrontation où une infirmière a trébuché et s’est foulé la cheville .

Ce dernier cas a conduit la police saisir les fœtus du réfrigérateur d’un membre du groupe, détenus dans le cadre d’un prétendu plan visant à assurer les enterrements 115 fœtus .

Désormais, les militants anti-avortement jettent leur dévolu sur les pharmacies.

La lutte pour le groupe de Smith, Progressive Anti-Abortion Uprising, implique de plus en plus les pilules mifépristone et misoprostol .

REGARDER | La décision de la Cour suprême des États-Unis conduit à se concentrer sur les pilules abortives : Accent renouvelé sur les pilules abortives à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis Kate Kelly, du groupe de défense Shout Your Abortion, affirme que plusieurs groupes aux États-Unis s’efforcent d’informer les gens sur la disponibilité des médicaments pour l’avortement après l’annulation de Roe v. Wade.

Pourquoi les pharmacies sont-elles les prochaines?

Ces produits sont devenus la principale source d’avortements aux États-Unis, officiellement dépasser les avortements chirurgicaux pendant la pandémie de COVID-19.

L’administration Biden s’apprête maintenant à simplifier la distribution des pilules : dans les États où l’avortement est légal, elle laisse pharmacies de détail porter les pilules, et dans d’autres États, il est demandé au Service postal de ne pas arrêter les expéditions.

Le mouvement anti-avortement, quant à lui, est poursuivre le gouvernement fédéral pour bloquer les pilules à l’échelle nationale, tout en poussant les États à interdire les ordonnances en ligne .

Une campagne de pression soutenue est envisagée contre les grandes chaînes nationales de pharmacies comme CVS et Walgreens qui ont accepté de distribuer les pilules. Il comprend une campagne de boycott – et des scènes gênantes sur les trottoirs.

Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes le 4 février, au siège social de Walgreens dans la banlieue de Chicago le 14 février et dans d’autres pharmacies le 4 mars.

“Si j’étais responsable d’un CVS, je ne voudrais pas que nous [standing] à l’extérieur”, a déclaré Smith, qui vit à Washington et y protestera. “C’est la pression sociale et la tension, et cela doit continuer jusqu’à ce que cela se produise.”

De l’avis de Smith, son mouvement fait face à la menace réelle qu’après avoir investi des décennies dans la fermeture de cliniques une par une, des centaines de pharmacies poussent à leur place pour proposer des pilules abortives.

Caroline Smith, présentée lors du rassemblement annuel March for Life à Washington le 22 janvier, travaille avec le groupe Progressive Anti-Abortion Uprising. Elle prévoit de manifester devant les pharmacies afin qu’elles se sentent mal à l’aise de vendre des pilules abortives. (Alex Panetta/CBC)

Administration Biden : “Nous ripostons”

Lors d’un événement lugubre le 22 janvier pour le 50e anniversaire de l’arrêt Roe c. Wade, aujourd’hui disparu, le vice-président américain Kamala Harris a annoncé un nouveau ordre présidentiel ordonnant aux agences fédérales de rechercher des moyens supplémentaires de rendre les pilules accessibles.

Harris a évoqué l’impact humain des lois anti-avortement – comme le Fille de 10 ans dans l’Ohio qui a été agressée sexuellement et a dû se rendre dans un autre État pour se faire avorter, ce qui a entraîné des menaces de mort contre le prestataire.

Ou la femme texane qui a failli mourir d’une septicémie parce qu’elle faisait une fausse couche et a été refusée lors de ses trois premières tentatives d’avortement d’urgence.

Ou la jeune fille de 14 ans en Arizona avec arthrite sévère et ostéoporose qui a eu du mal à obtenir un traitement critique parce que ses pilules peuvent entraîner une perte de grossesse ; sa pharmacie craignait d’être poursuivie.

Harris a fait référence aux nouvelles lois anti-avortement des États comme étant conçues par des extrémistes. “Aujourd’hui, nous ripostons”, a-t-elle déclaré en annonçant l’ordre présidentiel de Joe Biden.

Une ironie des protestations de la pharmacie est que l’un des groupes impliqués, Smith’s, serait en fait d’accord avec les démocrates progressistes sur certains sujets.

Boîtes de mifépristone, un médicament abortif. L’administration Biden, qui a pris des mesures pour faciliter la distribution des médicaments, se heurte à l’opposition des groupes anti-avortement. (Allen G. Breed/Associated Press)

Son soulèvement anti-avortement progressif se décrit comme étant de gauche ; ses membres utilisent le langage de la gauche – ils se réfèrent à un “complexe industriel” de l’avortement et à la “Big Pharma” comme s’attaquant aux “personnes enceintes”.

Sonja Morin, une graphiste qui travaille pour ce groupe et d’autres organisations anti-avortement, a déclaré qu’elle manifesterait près de Boston.

Elle a déclaré que les tactiques de protestation devront s’adapter à certaines des différences évidentes entre une pharmacie géante et une clinique d’avortement.

“Ce sera évidemment plus compliqué”, a déclaré Morin.

La militante anti-avortement Sonja Morin, présentée lors du rassemblement du 22 janvier à Washington, a déclaré que les tactiques de protestation devront s’adapter à certaines des différences entre une pharmacie géante et une clinique d’avortement. (Alex Panetta/CBC)

“Vous n’allez pas aller voir quelqu’un et lui dire : ‘Hé, est-ce que tu choisis un avortement médicamenteux aujourd’hui pour ta prescription ?’ Comme, tu ne fais pas ça”, a-t-elle dit.

“Nous aurons des panneaux, nous aurons différentes choses qui diront de manière très flagrante :” Gardez l’avortement hors de nos pharmacies. “”

Les grandes chaînes disent vouloir participer

Morin a déclaré que son objectif était d’entamer des conversations afin d’informer les passants des développements récents : le 3 janvier, le L’administration Biden a annoncé que les pilules abortives auparavant distribués par des prestataires médicaux et par certaines organisations en ligne, seraient disponibles dans les pharmacies de détail populaires au comptoir des ordonnances.

Plusieurs grandes chaînes ont déclaré qu’elles demanderaient à participer au plan, mais uniquement dans les États où cela est autorisé par les autorités.

La collègue de Morin dans le mouvement anti-avortement, Melanie Salazar, vit au Texas, un état où les pharmacies ne distribuent pas les pilules.

Melanie Salazar dit qu’elle manifestera au Texas, même si les chaînes de pharmacies ne vendront pas de pilules abortives dans son état. (Alex Panetta/CBC)

Pourtant, elle protestera aussi, car certaines des mêmes chaînes de pharmacies qui respectent les lois dans son État anti-avortement continueront à vendre ces pilules dans d’autres États.

Les personnes vivant dans des États sans avortement pourraient obtenir des ordonnances remplies dans les magasins participants d’autres États; ils peuvent également commander à l’étranger, même si la Food and Drug Administration des États-Unis a recommandé de ne pas le faire .

“Nous devons rester unis”, a déclaré Salazar. “Nous devons protéger la vie en toutes circonstances. Et cela inclut dénoncer et boycotter votre grande pharmacie locale.”