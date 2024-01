des scénarios internationaux qui domineront 2024

“Le Voldemort des années. L’annus horribilis. L’année qu’il ne faut pas nommer.”

C’est ainsi que 2024 a été décrite en ce qui concerne les crises mondiales qui éclatent dans le monde..

Que l’année 2024 s’avère aussi mauvaise que l’ennemi juré des romans de Harry Potter ou que l’expression latine signifiant « année horrible », personne ne le sait. Ce qui est clair, c’est que ce qui semblait certain il y a un an risque d’être mis de côté par de nouveaux risques, de nouveaux records battus, un événement imprévu qui bouleversera le monde tel que nous le connaissons. Les guerres continueront. Changements géopolitiques va accélérer ou caler.

C’était donc en 2023 et ce sera probablement le cas en 2024. Bien qu’il y ait certaines choses qui semblent plus certain.

L’actualité internationale à surveiller en 2023 :La lutte de l’Ukraine contre la Russie. Catastrophe climatique

“Trois guerres domineront les affaires mondiales”, écrivent les analystes du groupe de réflexion Eurasia Group, qui, dans leur prévisions annuelles sur les affaires mondiales, étiqueté 2024 comme Voldemort des années.

“La Russie contre l’Ukraine, maintenant dans sa troisième année ; Israël contre le Hamas, maintenant dans son troisième mois ; et les États-Unis contre eux-mêmes, prêts à démarrer à tout moment.”

Voici quelques histoires internationales, thèmes et jokers à surveiller en 2024.

Taïwan, Russie, Ukraine : les États-Unis ne sont pas les seuls à être confrontés à des élections importantes

Une revanche presque certaine entre le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump est saisir le monde en 2024. Mais alors que plus de la moitié de la population mondiale vit dans des pays censés organiser des élections nationales, il existe d’autres élections notables qui pourraient avoir de vastes implications pour la stabilité sociale et économique dans le monde. Ils peuvent également tester le sens des deux concepts favoris de la démocratie : libre et équitable.

Quelques semaines seulement après le début de l’année, les électeurs de Taiwan semblaient ignorer les avertissements de la Chine selon lesquels la réélection du Parti démocrate progressiste au pouvoir sur le territoire augmenterait le risque de conflit avec Pékin, qui s’est engagé à réunifier l’île avec le continent. Chine. En mars, Le président russe Vladimir Poutine, qui est au pouvoir en tant que président ou premier ministre depuis 1999, devrait briguer un cinquième mandat. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, leader en temps de guerre, pourrait également être réélu le même mois.

Au cours des mois d’avril et mai, l’Inde, le pays le plus peuplé du monde, décidera si elle souhaite renouveler le nationalisme hindou agressif du Premier ministre indien Narendra Modi. Les élections mexicaines de juin seront vastes et complexes, et impliquer un pays qui a plus d’impact sur la vie quotidienne des Américains que tout autre sous forme de commerce, de drogues illicites et de flux migratoires, selon l’ancien diplomate américain et actuel professeur à l’université américaine Earl Anthony Wayne. Dans ce qui semble être une première mondiale, les principaux candidats sont tous deux des femmes.

Divisé sur l’Ukraine – et une Ukraine divisée ?

À l’approche du deuxième anniversaire de la guerre non provoquée de la Russie contre l’Ukraine, fin février, l’ensemble du front oriental de l’Ukraine avec la Russie se trouve dans une véritable impasse. Selon Tim Willaseyancien diplomate britannique et aujourd’hui professeur au King’s College de Londres, les perspectives de cette guerre en 2024 se dessinent déjà clairement : « Pour l’Ukraine, la guerre redeviendra avant tout défensive. C’est une bonne chose. Il est beaucoup plus facile de se défendre. que d’attaquer et la Russie perdra des milliers de soldats en essayant de gagner du terrain. »

Pourtant, même si le combat s’est pour l’instant tourné en faveur de la Russie, pour l’Ukraine, les nuages ​​s’assombrissent. Les Américains sont de plus en plus divisés sur la guerre et il existe une impasse entre l’administration Biden et les législateurs républicains sur l’opportunité d’envoyer ou non des milliards d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine. Si Trump remporte les élections de novembre, cette aide pourrait disparaître complètement. En Europe, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la majorité des pays de l’Union européenne n’avaient pas livré suffisamment d’armes à l’Ukraine. Même la Pologne, voisine et fidèle soutien de l’Ukraine, a réduit ses transferts d’armes vers Kiev alors que la guerre se prolongeait.

Certains analystes estiment que la Russie conservera le contrôle des quelque 18 % du territoire ukrainien qu’elle occupe actuellement dans la péninsule de Crimée et dans les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson.

“L’idée reçue est que l’Ukraine connaîtra une année encore plus difficile en 2024 qu’en 2023, lorsque sa contre-offensive tant médiatisée n’a produit que de maigres résultats”, a déclaré Daniel DePetris, chercheur en affaires étrangères à Defence Priorities, une société basée à Washington. un groupe de réflexion qui plaide en faveur d’un rôle mondial réduit pour l’armée américaine.

“Parfois, les idées reçues sont correctes. Kiev ne peut plus être sûre d’un soutien militaire occidental important à long terme. Même si cela est sans aucun doute frustrant pour le président Zelensky, c’est aussi une réalité qu’il ne peut pas souhaiter écarter.”

AI : C’est artificiel. C’est intelligent. Il est susceptible d’être utilisé à mauvais escient par des États hostiles

Selon les partisans de l’IA, elle peut réduire les erreurs humaines, automatiser les tâches et les processus répétitifs et gérer sans effort le Big Data tout en stimulant la croissance et en nous rendant tous plus productifs et concentrés sur ce qui compte vraiment. Or, 30 % des 1 400 experts interrogés par Le Forum économique mondial pour son rapport annuel sur les risques 2024 Je pense qu’il y a de fortes chances que l’IA soit également utilisée pour diffuser des informations erronées et des désinformations par des États hostiles et d’autres mauvais acteurs, ce qui pourrait conduire à des émeutes, des grèves et à la répression gouvernementale de la dissidence.

Les entreprises, les régulateurs et les sociétés de technologie de l’IA elles-mêmes semblent conscientes des risques. La Maison Blanche a demandé aux plus grandes entreprises technologiques américaines de souscrire à des mesures volontaires visant à “sûr, sécurisé et digne de confiance” IA. L’Union européenne adopte une approche plus prudente, avec une législation qui impose diverses formes de réglementation, notamment que les systèmes d’IA soient en fin de compte supervisés par les individus. À la fin de l’année dernière, le Royaume-Uni a convoqué un sommet international visant à renforcer la protection contre les risques les plus graves de l’IA, comme les armes biologiques.

Mais nombreux sont ceux qui craignent qu’à mesure que l’IA s’implante en 2024 (et au-delà), une combinaison d’inertie, de rapidité et de politiques prédatrices crée les conditions propices à polariser les communautés, les sociétés et les pays, en particulier au cours d’une année où il y aura des dizaines d’élections très disputées, et non des dizaines d’élections très disputées. “Elle arrive – ne fermez pas les yeux et ne vous mettez pas la tête dans le sable. L’IA nécessite une préparation”, a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, lors de son discours lors de la réunion annuelle du WEF à Davos, en Suisse. Janvier.

Un Moyen-Orient en pleine tourmente

Le 30 septembre 2023 – huit jours avant que le Hamas n’attaque Israël et qu’Israël ne lance une campagne militaire de représailles à Gaza – le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden Jake Sullivan a dit que “Le Moyen-Orient est plus calme aujourd’hui qu’il ne l’a été depuis deux décennies.” Sullivan avait prouvé qu’il avait tort à ce sujet.

Plus de trois mois plus tard, la guerre a transformé la région en une poudrière potentielle impliquant les alliés du Hamas soutenus par l’Iran au Liban (Hezbollah) et au Yémen (rebelles Houthis), qui ont tous deux cherché, de différentes manières, à faire preuve de solidarité avec les Palestiniens en attaquer les intérêts israéliens soit dans le nord d’Israël, soit dans la mer Rouge.

Les missiles tirés par les Houthis vers le trafic maritime de la mer Rouge ont également failli toucher les navires des marines américaine et britannique déployés dans la région pour dissuader de telles agressions. Alors que la guerre menée par Israël à Gaza se poursuit, les risques d’une escalade entraînant plus directement les États-Unis et leurs alliés dans la guerre restent élevés, selon l’Eurasia Group.

L’Eurasia Group affirme qu’en 2024, la guerre entre Israël et le Hamas « élargira les divisions mondiales existantes », enflammant davantage les populations musulmanes du monde entier en raison du nombre élevé de morts civiles à Gaza, approfondissant l’isolement des États-Unis en raison de leur soutien indéfectible à Israël et élargissant un « danger ». schisme » entre Israéliens et Palestiniens.

Climat, nature, énergie

L’année dernière a été la plus chaude de l’histoire. Le Service Copernic sur le changement climatiqueun programme de l’UE, a conclu que l’année 2023 se situerait à 1,48 degrés Celsius au-dessus des moyennes préindustrielles (définies comme les années 1850-1900).

Les chercheurs disent 2024 pourrait être encore pire, car l’impact persistant des températures mondiales de la mer constamment élevées en 2023 pourrait pousser les températures planétaires moyennes à une distance de 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit), la référence établie à Paris en 2015 pour limiter les impacts du changement climatique.

Dans son rapport annuel de prévisions, les Nations Unies ont déclaré qu’elles s’attendaient à davantage de catastrophes liées au climat et de conditions météorologiques extrêmes en 2024, entraînant une hausse des prix des denrées alimentaires en raison de mauvaises récoltes.

“Les investissements dans l’action climatique et le développement durable sont terriblement insuffisants. La faim et la pauvreté sont en augmentation. Et les divisions croissantes entre les pays et les économies empêchent une réponse efficace”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans son discours. transmettre le rapport.

Pourtant, même si les événements liés au climat sont provoquant l’anxiété à travers le mondeSelon le groupe de recherche français Ispos, 55 % des personnes interrogées par le cabinet dans le cadre d’une enquête récente ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que leurs gouvernements introduisent des mesures plus strictes en 2024 pour limiter les émissions de carbone et contribuer au refroidissement de la planète.

Ils connaîtront la réponse à cette attente l’année prochaine.

Autres histoires à surveiller en 2024