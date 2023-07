Des sauveteurs sud-coréens retirent 9 corps d’un tunnel inondé où 15 véhicules étaient piégés

Dimanche, des sauveteurs sud-coréens ont retiré neuf corps d’un tunnel inondé où une quinzaine de véhicules étaient piégés dans de l’eau boueuse, alors que des jours de fortes pluies ont déclenché des crues soudaines et des glissements de terrain et détruit des maisons à travers le pays, ont déclaré des responsables.

Au total, 37 personnes sont mortes et des milliers ont été évacuées depuis le 9 juillet, lorsque de fortes pluies ont commencé à frapper les régions centrales de la Corée du Sud.

Près de 900 sauveteurs, dont des plongeurs, fouillaient le tunnel dans la ville centrale de Cheongju, où les véhicules, dont un bus, ont été submergés par une crue éclair samedi soir, a déclaré Seo Jeong-il, chef des pompiers de la ville, lors d’un point de presse.

Les pompiers ont estimé que le tunnel s’était rempli d’eau en aussi peu que deux ou trois minutes.

LES FORTES PLUIES EN CORÉE DU SUD CONTINUENT POUR LE 9ÈME JOUR, LE NOMBRE DE MORTS AUGMENTE À 40

Des photos et des vidéos de la scène ont montré des secouristes établissant un périmètre et pompant de l’eau brune hors du tunnel alors que des plongeurs utilisaient des canots pneumatiques pour entrer et sortir de la zone.

Yang Chan-mo, un responsable du service d’incendie de la province du Chungcheong du Nord, a déclaré qu’il pourrait falloir plusieurs heures pour pomper toute l’eau du tunnel, qui était encore rempli de 13 à 16,4 pieds d’eau dense de boue et d’autres débris. Les travailleurs procédaient lentement pour éviter que des victimes ou des survivants ne soient emportés, a déclaré Yang.

Neuf survivants ont été secourus du tunnel et environ 10 autres seraient portés disparus sur la base de rapports de familles ou d’autres personnes, mais le nombre exact de passagers piégés dans des véhicules n’était pas immédiatement clair, a déclaré Seo.

LA CORÉE DU SUD APPROCHE UNE LIGNE DURE SUR L’AIDE NORD-CORÉENNE, N’EST PLUS UN » DÉPARTEMENT DE SOUTIEN » À LA DICTATURE

Plus de 23,6 pouces de pluie ont été mesurés dans les villes provinciales de Gongju et Cheongyang du sud du Chungcheong depuis le 9 juillet. Cheongju, où se trouve le tunnel, a reçu plus de 21,2 pouces au cours de la même période.

L’Administration météorologique coréenne a déclaré que les parties centrale et méridionale du pays pourraient encore recevoir jusqu’à 12 pouces de pluie supplémentaire jusqu’à mardi.

Plus de 8 850 personnes ont été évacuées et 27 260 foyers ont été privés d’électricité au cours des derniers jours. La pluie a endommagé ou détruit près de 50 routes et plus d’une centaine de maisons, a indiqué le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. Au moins 35 personnes ont été soignées pour des blessures.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le président Yoon Suk Yeol, qui est en voyage en Europe, a évoqué les victimes et les dégâts liés à la pluie lors d’une réunion d’urgence alors qu’il se rendait en Pologne dans un train après avoir visité l’Ukraine samedi, selon son bureau. Yoon a appelé les responsables à mobiliser toutes les ressources disponibles pour répondre à la catastrophe.