Des sauveteurs révèlent les paroles tragiques d’enfants qui ont survécu dans la jungle colombienne

Les premiers mots tragiques prononcés par quatre enfants colombiens après avoir survécu pendant 40 jours dans la jungle amazonienne ont été révélés par leurs sauveteurs, alors que les jeunes se remettent dans un hôpital militaire de Bogotá.

Lorsqu’une équipe de recherche a trouvé les enfants émaciés vendredi, la première chose que Tien Noriel Ranoque Mucutuy, quatre ans, a dit a été : « Ma mère est morte ».

Des centaines de soldats et une alliance de communautés autochtones avaient recherché les enfants disparus pendant plus d’un mois après que leur avion Cessna s’est écrasé dans la canopée de la jungle le 5 mai, laissant les enfants seuls dans la forêt tropicale.

Les quatre «enfants miracles» ont été retrouvés dans une clairière sans chaussures, amaigris par la malnutrition et trop fatigués pour marcher, a déclaré leur famille.

Les premiers mots de Lesly Mucutuy, l’aîné des enfants – à qui l’on attribue d’avoir maintenu le groupe en vie pendant leur calvaire – ont été : « J’ai faim ».

Plus de détails sont apparus lundi sur la façon dont Lesly a utilisé les connaissances que lui ont transmises ses aînés Huitoto pour guider courageusement ses jeunes frères et sœurs vers la survie – malgré les pluies torrentielles, le manque de nourriture et les animaux dangereux dans la forêt vierge.

Lesly a dit à sa famille depuis sa chambre d’hôpital que sa mère, Manuela Ranoque, s’était battue pour survivre pendant quatre jours après l’accident d’avion, mais a finalement dit à ses enfants de la laisser derrière, demandant à l’aîné de s’occuper de ses frères et sœurs plus jeunes.

L’héritage autochtone de Lesly en tant que membre du peuple Huitoto a aidé le jeune de 13 ans à s’abriter de la forêt et à discerner les fruits sûrs et nutritifs des fruits venimeux.

Savoir indigène, bravoure, vigilance : comment de jeunes frères et sœurs ont survécu dans la périlleuse jungle colombienne En savoir plus

Les enfants ont choisi Couma macrocarpeun fruit blanc crémeux d’Amazonie, et Oenocarpus bacabaminuscules fruits violets ressemblant à des prunes, dit la famille.

Les enfants auraient également trouvé l’un des 100 kits de secours abandonnés par l’armée et mangé de la farine de manioc provenant de l’accident.

Une alliance de communautés autochtones connaissant bien les forêts éloignées a aidé à guider la recherche, aux côtés des forces militaires et des chiens de sauvetage.

Les enfants – privés de sommeil et terrifiés par les myriades de menaces dans la jungle dominée par les rebelles – se sont enfuis des voix de l’équipe de recherche et des aboiements des chiens de recherche, a déclaré le grand-père des quatre enfants aux journalistes locaux.

« Ils avaient peur. Ils se sont cachés dans les arbres », a déclaré Fidencio Valencia.

00:43 Le père d’enfants qui ont survécu à un accident d’avion en Colombie dit que leur mère leur a dit de partir – vidéo

Le père des enfants, Manuel Ranoque Mucutuy, a déclaré à la radio W basée à Bogotá que les enfants ont survécu grâce aux connaissances que leur ont transmises leurs parents, qui ont toujours eu les enfants à leurs côtés tout en travaillant dans leur ferme et en leur apprenant à manger des animaux sauvages.

« De plus, il faut dire qu’ils sont forts. Ils ont du sang autochtone », a déclaré Ranoque, qui a été gouverneur d’une communauté Huitoto, en fondant en larmes lors de l’interview à la radio.

Le père a déclaré que la famille avait été déracinée par des trafiquants de drogue armés qui les ont menacés, les forçant à prendre le petit avion du village d’Araracuara au fond de l’Amazonie, jusqu’à la ville de San Jose del Guaviare.

« Ils tuent beaucoup d’innocents et aucun d’entre eux ne sera jamais emprisonné. Vous le savez : celui qui les rapporte a la mort qui vient pour lui », a-t-il dit à W.

Le rétablissement miraculeux des trois enfants a été un motif de célébration nationale.

Le président du pays, Gustavo Petro, qui a essuyé des critiques le mois dernier lorsqu’il a tweeté à tort que les enfants avaient été retrouvés, a salué la guérison et a qualifié les enfants d’« enfants de la paix » colombiens.

Mais le père des enfants a affirmé que le président leur avait rendu visite à l’hôpital pour une opportunité de relations publiques sans la permission des Ranoques.

Les enfants se remettraient bien et les dessins réalisés par les enfants ont été partagés lundi.

Parmi les illustrations colorées réalisées par les enfants à l’hôpital, il y en avait une montrant Wilson, l’un des nombreux chiens de recherche qui ont aidé à retrouver les enfants, mais qui s’est lui-même perdu dans la jungle et est toujours porté disparu.