Des sauveteurs recherchent des survivants en Turquie et en Syrie après le tremblement de terre qui a fait plus de 5 000 morts

Le nombre de personnes confirmées mortes à la suite d’un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a secoué la Syrie et la Turquie est passé à plus de 5 000 mardi alors que davantage de corps ont été retrouvés dans les décombres des bâtiments détruits.

Le vice-président turc Fuat Oktay a déclaré que le nombre total de morts en Turquie était passé à 3 419, avec 20 534 autres blessés. Cela a porté le nombre de personnes tuées à 5 102, avec 1 602 autres personnes confirmées mortes du côté syrien de la frontière.

Les autorités craignaient que le nombre de morts du tremblement de terre de lundi matin et les répliques ne continuent d’augmenter alors que les sauveteurs fouillaient les décombres à la recherche de survivants.

Les survivants ont crié à l’aide sous des tas de débris alors que les premiers intervenants étaient aux prises avec la pluie et la neige. La région a continué à faire face à l’activité sismique, y compris une secousse presque aussi puissante que le tremblement de terre initial. Les sauveteurs ont retiré des dalles de béton à la recherche de corps alors que les familles attendaient des nouvelles de leurs proches.

PLUS DE 2 300 MORTS EN TURQUIE ET ​​EN SYRIE APRÈS UN SÉISME DE MAGNITUDE 7,8

Des dizaines de milliers de personnes en Turquie et en Syrie ont souffert une nuit dans le froid après que le tremblement de terre les a laissées sans abri. Dans la ville turque de Gaziantep, une capitale provinciale située à environ 20 miles de l’épicentre, les gens se sont abrités dans des centres commerciaux, des stades, des mosquées et des centres communautaires.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété sept jours de deuil national après le séisme. Le président Biden a appelé Erdogan pour exprimer ses condoléances et offrir son aide. La Maison Blanche a déclaré qu’elle envoyait des équipes de recherche et de sauvetage pour aider la Turquie.

Le tremblement de terre a eu lieu dans la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie, et a forcé les habitants de Damas et de Beyrouth à descendre dans la rue. La secousse a été ressentie jusqu’au Caire.

En Syrie, la zone est divisée entre le territoire contrôlé par le gouvernement et la dernière enclave de l’opposition du pays au milieu de la guerre civile du pays. Des centaines de familles dans l’enclave tenue par les rebelles sont restées piégées dans les décombres, selon un communiqué de l’organisation d’urgence de l’opposition appelée les Casques blancs.

Les blessés du tremblement de terre ont rapidement rempli les centres médicaux de la région, ont indiqué les secouristes. Certaines installations, dont une maternité, ont dû être vidées, selon l’organisation médicale SAMS.

Orhan Tatar, un responsable de l’autorité turque de gestion des catastrophes, a déclaré que plus de 7 800 personnes avaient été secourues dans 10 provinces.

Le US Geological Survey a déclaré que le séisme de lundi avait une magnitude de 7,8, avec une profondeur de 11 miles. Quelques heures plus tard, un tremblement de magnitude 7,5, qui a probablement été déclenché par le premier, a frappé à plus de 60 milles de distance.

Des milliers de bâtiments se seraient effondrés dans une zone s’étendant des villes syriennes d’Alep et de Hama à Diyarbakir en Turquie, à plus de 200 miles au nord-est.

Plus de 5 600 bâtiments, dont des hôpitaux, ont été détruits rien qu’en Turquie, ont indiqué les autorités.

Les températures glaciales pourraient réduire le délai dont disposent les sauveteurs pour sauver les survivants piégés, a déclaré Steven Godby, expert en risques naturels de l’Université Nottingham Trent, ajoutant que la zone de sauvetage pourrait s’avérer encore plus compliquée dans les zones en proie à la guerre civile en Syrie.

Des dizaines de pays, l’Union européenne et l’OTAN ont offert des équipes de recherche et de sauvetage, des fournitures médicales et de l’argent pour soutenir la région touchée par le séisme. La grande majorité du soutien a été offerte à la Turquie, mais la Russie et même Israël ont proposé d’aider le gouvernement syrien, même s’il n’était pas clair si certains iraient dans la zone tenue par les rebelles dans le nord-ouest.

La Défense civile syrienne de l’opposition a déclaré que la situation dans l’enclave était “désastreuse”.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que 224 bâtiments dans le nord-ouest de la Syrie avaient été détruits et au moins 325 endommagés.

LA TURQUIE FRAPPÉE PAR UN TREMBLEMENT DE TERRE DE MAGNITUDE 7,8, RESSENTI À TRAVERS LE MOYEN-ORIENT

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans la petite ville d’Azmarin tenue par les rebelles syriens, située dans les montagnes près de la frontière turque, les corps de plusieurs enfants morts enveloppés dans des couvertures ont été transportés à l’hôpital.

Environ 20 personnes à Adana, dont certaines portaient des gilets de sauvetage d’urgence, ont utilisé des scies électriques au-dessus de la pile de béton d’un bâtiment effondré pour ouvrir de l’espace pour que les survivants puissent sortir ou être secourus.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.