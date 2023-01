Des sauveteurs migrants volontaires seront jugés en Grèce

MYTILENE, Grèce (AP) – Un tribunal grec devait entendre mardi une affaire pénale liée à la contrebande contre un groupe de 24 travailleurs humanitaires et bénévoles qui ont participé à des opérations de sauvetage de migrants sur une île de l’est de la Grèce.

Les groupes internationaux de défense des droits de l’homme ont largement critiqué les poursuites contre les accusés, qui nient toutes les accusations et affirment qu’ils n’ont rien fait de plus que d’aider à sauver des personnes dont la vie était en danger.

Les travailleurs humanitaires comprennent l’éminente militante syrienne des droits de l’homme Sarah Mardini, elle-même réfugiée et nageuse de compétition dont la sœur Yusra Mardini faisait partie de l’équipe de natation des réfugiés aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 et de Tokyo en 2021. L’histoire des sœurs a été faite dans un film Netflix.

Mardini, qui n’était pas présent à l’audience de mardi, et son collègue bénévole Sean Binder ont passé plus de trois mois en prison à Lesbos après leur arrestation en 2018 pour délit d’espionnage, de contrefaçon et d’utilisation illégale de fréquences radio.

L’affaire devait initialement se dérouler en 2021, mais a été reportée pour des questions de procédure. Les deux font également l’objet d’une enquête pour crimes, mais aucune accusation de ce type n’a encore été portée.

« Ce qui est jugé aujourd’hui, ce sont les droits de l’homme. C’est le problème fondamental », a déclaré Binder devant le tribunal avant l’audience de mardi, disant qu’il espérait que l’affaire se poursuivrait comme prévu.

“Nous sommes désespérés d’aller en piste parce que ce que nous avons fait était légal”, a déclaré Binder. “Et nous avons besoin que le juge reconnaisse que nous devons surmonter cela, car jusque-là, il y a une ombre de doute, pas sur moi seul, mais sur quiconque fait de la recherche et du sauvetage.”

Le groupe de défense des droits humains Amnesty International a qualifié l’affaire contre les travailleurs humanitaires de “farfelue” et a appelé les autorités grecques à abandonner les charges.

“Sarah et Sean ont fait ce que nous devrions tous faire si nous étions à leur place. Aider les personnes risquant de se noyer sur l’une des routes maritimes les plus meurtrières d’Europe et les aider sur le littoral n’est pas un crime », a déclaré Nils Muiznieks, directeur du bureau régional européen d’Amnesty, dans un communiqué avant l’audience de mardi.

“Ce procès révèle comment les autorités grecques feront tout leur possible pour dissuader l’aide humanitaire et décourager les migrants et les réfugiés de chercher la sécurité sur les côtes du pays, ce que nous voyons dans un certain nombre de pays européens”, a-t-il déclaré. “C’est une farce que ce procès ait même lieu.”

La Grèce, qui a vu environ un million de migrants et de réfugiés traverser ses côtes depuis la Turquie voisine au plus fort de la crise des réfugiés en 2015, a réprimé la migration, érigeant une clôture le long d’une grande partie de sa frontière terrestre avec la Turquie et augmentant les patrouilles maritimes près de son îles.

Les responsables grecs affirment avoir une politique migratoire stricte mais équitable. Ils nient également, malgré de plus en plus de preuves du contraire, avoir procédé à des expulsions sommaires illégales de personnes arrivant sur le territoire grec sans leur permettre de demander l’asile, une procédure connue sous le nom de « refoulements ».

___

Suivez la couverture d’AP sur la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration

The Associated Press