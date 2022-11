Des sauveteurs italiens recherchent des disparus dans un glissement de terrain sur une île

MILAN (AP) – Les sauveteurs ont creusé dans la boue pour une deuxième journée dimanche à la recherche de personnes perdues dans un énorme glissement de terrain sur l’île balnéaire italienne d’Ischia.

Un corps a été retrouvé samedi et une douzaine de personnes, dont des enfants, ont été portées disparues dans la ville portuaire de Casamicciola, craignant d’être enterrées sous la boue et les débris qui, selon les pompiers, se trouvaient à six mètres (20 pieds) de profondeur à certains endroits. De petits bulldozers étaient utilisés pour nettoyer les débris, et les médias italiens ont déclaré que les fouilles se poursuivaient à la main à certains endroits et que des équipes de plongeurs avaient été amenées.

“Nous poursuivons les recherches le cœur brisé, car parmi les disparus se trouvent également des mineurs”, a déclaré à la télévision publique RAI Giacomo Pascale, le maire de la ville voisine de Lacco Ameno.

Le glissement de terrain massif avant l’aube de samedi a été déclenché par des précipitations exceptionnelles et a envoyé une masse de boue et de débris dévalant une montagne vers le port de Casamicciola, effondrant des bâtiments et entraînant des véhicules dans la mer. Dimanche, 164 personnes se sont retrouvées sans abri à cause des événements.

Une vidéo largement diffusée montrait un homme, couvert de boue, accroché à un volet, la poitrine profonde dans de l’eau boueuse.

L’île a reçu 126 millimètres (près de cinq pouces) de pluie en six heures, les précipitations les plus fortes en 20 ans, selon les responsables. Les experts ont déclaré que la catastrophe avait été exacerbée par la construction dans des zones à haut risque sur l’île montagneuse.

« Il y a un territoire qui ne peut pas être occupé. Vous ne pouvez pas changer l’utilisation d’une zone où il y a de l’eau. Le cours de l’eau a créé cette catastrophe », a déclaré le géologue Riccardo Caniparoli à la RAI. “Il y a des normes et des lois qui n’ont pas été respectées.”

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni a convoqué dimanche une réunion du Cabinet pour déclarer l’état d’urgence sur l’île. “Le gouvernement exprime sa proximité avec les citoyens, les maires et les villes de l’île d’Ischia et remercie les secouristes à la recherche des victimes”, a déclaré Meloni dans un communiqué.

The Associated Press