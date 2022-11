Des sauveteurs italiens recherchent des disparus dans un glissement de terrain sur une île

Un corps a été retrouvé samedi et une douzaine de personnes, dont des enfants, ont été portées disparues dans la ville portuaire de Casamicciola, craignant d’être enterrées sous la boue et les débris qui, selon les pompiers, se trouvaient à six mètres (20 pieds) de profondeur à certains endroits. De petits bulldozers étaient utilisés pour nettoyer les débris, et les médias italiens ont déclaré que les fouilles se poursuivaient à la main à certains endroits et que des équipes de plongeurs avaient été amenées.