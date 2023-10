Des sauveteurs horrifiés découvrent 260 corps au festival de musique israélien après que les terroristes du Hamas ont « coupé le courant et commencé à ouvrir le feu »

Des sauveteurs HORRIFIÉS ont retrouvé 260 corps lors d’un festival de musique en Israël – après que des terroristes du Hamas auraient coupé le courant et commencé à ouvrir le feu.

Le service de secours israélien Zaka affirme que ses ambulanciers ont retiré environ 260 corps du festival de musique de Souccot, dans le sud d’Israël.

Le Hamas a attaqué un festival dans le sud d’Israël Crédit : TWITTER

Le Britannique Jake Marlowe est porté disparu depuis samedi matin

Le corps du festivalier Shani Louk a été mutilé et exposé par des militants du Hamas Crédit : shanukkk/Instagram

Les ambulanciers ont récupéré 260 corps Crédit : Twitter

Le fêtard Ortel a déclaré aux médias locaux : « Ils ont coupé l’électricité.

« Soudain, sortis de nulle part, des militants sont entrés à l’intérieur avec des coups de feu, ouvrant le feu dans toutes les directions.

« Cinquante terroristes sont arrivés dans des fourgons, vêtus d’uniformes militaires.

« Ils ont tiré des rafales et nous avons atteint un point où tout le monde a arrêté son véhicule et a commencé à courir.

« Je suis entré dans un arbre, un buisson comme celui-ci, et ils ont juste commencé à pulvériser les gens.

« J’ai vu des masses de blessés jetés partout et je suis dans un arbre et j’essaie de comprendre ce qui se passe. »

Le festivalier Adam Barel a déclaré à Haaretz : « Les gens ont été touchés. Nous nous sommes cachés. Tout le monde a couru ailleurs. »

Une femme, Noa Argamani, 25 ans, a été filmée en train de crier : « Ne me tuez pas ! Non, non, non », alors qu’elle a été enlevée par un homme armé à moto.

Des photos d’elle vivante en détention sont apparues plus tard.

Plus de 250 personnes ont été tuées par des roquettes et des hommes armés en parapente.

Environ 750 personnes ont été portées disparues et sont presque certainement détenues dans des bunkers piégés dans la base du Hamas à Gaza.

Au total, 700 Israéliens ont été tués et 2 048 blessés lors des combats du week-end.

Cela survient alors que le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 413 personnes étaient mortes dans les frappes aériennes israéliennes suite à l’attaque surprise du Hamas.

La grande majorité se trouvait dans la bande de Gaza, où 2 200 personnes ont également été blessées.

Les amis d’un Britannique toujours porté disparu après l’attaque terroriste perpétrée lors du festival craignent qu’il n’ait sacrifié sa vie pour en sauver d’autres.

Jake Marlowe, 26 ans, travaillait comme agent de sécurité lors d’une rave dans le désert lorsque des militants ont lancé une attaque dévastatrice à la roquette suivie d’un assaut au sol.

Un autre Britannique, le photographe Dan Darlington, qui était en visite depuis son domicile à Berlin, en Allemagne, est également porté disparu, selon son père David, comme le rapporte la BBC.

Hier soir, famille et amis attendaient désespérément de bonnes nouvelles au téléphone lorsqu’il est apparu qu’un soldat britannique servant dans les Forces de défense israéliennes (FDI) faisait partie des 700 personnes tuées lors de l’attaque surprise de vendredi soir.

Nathanel Young, 20 ans, de Londres, servait comme caporal dans l’armée israélienne.

Sa famille a déclaré sur Facebook : « Nous avons le cœur brisé d’annoncer que notre petit frère a été tragiquement tué hier à la frontière de Gaza. »

Des images montraient apparemment des combattants crachant sur le tatoueur allemand kidnappé Shani Louk, 30 ans.

Le Hamas a affirmé qu’elle était une soldate israélienne, mais elle a été identifiée par ses tatouages ​​et ses dreadlocks. Son sort était inconnu hier soir.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de transformer certaines parties de Gaza en décombres en guise de vengeance.

Israël a lancé des frappes de chars et de drones sur le Liban, craignant une invasion des ennemis du Hezbollah qui ont tiré des mortiers depuis le nord.

