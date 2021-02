RUDRAPRAYAG, Inde (AP) – Des sauveteurs du nord de l’Inde travaillaient lundi pour secourir plus de trois douzaines de travailleurs de centrales électriques piégés dans un tunnel après qu’une partie d’un glacier himalayen se soit rompue et a envoyé un mur d’eau et de débris dévaler la montagne.

Plus de 2000 membres de l’armée, des groupes paramilitaires et de la police ont pris part à des opérations de recherche et de sauvetage dans l’État nord de l’Uttarakhand après la catastrophe de dimanche, qui a tué au moins 11 personnes, laissé plus de 150 autres disparus et endommagé des barrages. et les maisons en aval.

Les responsables ont déclaré que l’objectif était de sauver 37 travailleurs coincés dans un tunnel de l’une des centrales hydroélectriques touchées. Des excavateurs avaient été amenés à aider les efforts.

«Le tunnel est rempli de débris provenant de la rivière. Nous utilisons des machines pour dégager la voie », a déclaré H. Gurung, un haut responsable de la police paramilitaire aux frontières indo-tibétaine.

Les autorités craignent beaucoup plus d’être mortes et recherchaient des corps en aval à l’aide de bateaux. Ils ont également marché le long des berges de la rivière et ont utilisé des jumelles pour rechercher des corps qui auraient pu être emportés en aval.

L’inondation a été provoquée lorsqu’une partie du glacier de Nanda Devi s’est détachée dimanche matin, libérant de l’eau emprisonnée derrière, une catastrophe selon les experts pourrait être liée au réchauffement climatique. Les eaux de crue se sont précipitées vers le bas de la montagne et dans d’autres plans d’eau, forçant l’évacuation de nombreux villages le long des rives des rivières Alaknanda et Dhauliganga.

Une vidéo de l’état d’Uttarakhand, dans le nord de l’Inde, a montré les eaux de crue boueuses et grises comme du béton dégringolant dans une vallée et déferlant dans un barrage, le brisant en morceaux avec peu de résistance avant de rugir en aval. L’inondation a transformé la campagne en ce qui ressemblait à un paysage lunaire de couleur cendrée.

Une centrale hydroélectrique sur l’Alaknanda a été détruite et une usine en construction sur le Dhauliganga a été endommagée, a déclaré Vivek Pandey, un porte-parole de la police des frontières indo-tibétaine. Sortant des montagnes himalayennes, les deux rivières se rencontrent avant de fusionner avec le Gange.

L’histoire continue

Les travailleurs piégés se trouvaient à l’usine de Dhauliganga, où, dimanche, 12 travailleurs ont été sauvés d’un tunnel séparé.

Un haut responsable du gouvernement a déclaré à l’Associated Press qu’ils ne connaissaient pas le nombre total de personnes qui travaillaient dans le projet de Dhauliganga. «Le nombre de personnes disparues peut augmenter ou diminuer», a déclaré SA Murugesan.

Pandey a déclaré lundi que 153 travailleurs des deux usines étaient portés disparus et qu’au moins 11 corps avaient été retrouvés.

Les rescapés dimanche ont été emmenés à l’hôpital, où ils se remettaient.

L’un des travailleurs secourus, Rakesh Bhatt, a déclaré à l’Associated Press qu’ils travaillaient dans le tunnel lorsque l’eau s’est précipitée.

« Nous avons pensé que c’était peut-être de la pluie et que l’eau va reculer. Mais quand nous avons vu de la boue et des débris entrer à grande vitesse, nous avons réalisé que quelque chose de grand s’était produit », a-t-il déclaré.

Bhatt a déclaré que l’un des travailleurs avait pu contacter les responsables via son téléphone portable.

«Nous avons attendu près de six heures – priant Dieu et plaisantant les uns avec les autres pour garder le moral. J’ai été le premier à être sauvé et ce fut un grand soulagement », a-t-il déclaré.

La région himalayenne où l’inondation de dimanche a frappé a une chaîne de projets hydroélectriques sur plusieurs rivières et leurs affluents. Les autorités ont déclaré qu’elles avaient pu sauver d’autres unités électriques en aval grâce aux mesures prises en temps opportun pour libérer l’eau en ouvrant les portes.

Les eaux de crue ont également endommagé des maisons, mais les détails sur le nombre et si des résidents ont été blessés, portés disparus ou morts sont restés flous. Les responsables ont déclaré qu’ils essayaient de savoir si quelqu’un manquait dans les villages le long des deux rivières.

De nombreuses personnes dans les villages voisins travaillent à l’usine de Dhauliganga, a déclaré Murugesan, mais comme c’était un dimanche, moins de personnes étaient au travail qu’un jour de semaine,

«Le seul réconfort pour nous est que le nombre de victimes des villages voisins est bien moindre», a-t-il déclaré.

Certains ont déjà commencé à désigner le changement climatique comme un facteur contributif étant donné la fonte et la dissolution connues des glaciers du monde, bien que d’autres facteurs tels que l’érosion, les tremblements de terre, une augmentation de la pression de l’eau et des éruptions volcaniques soient également connus pour provoquer l’effondrement des glaciers.

Anjal Prakash, directeur de recherche et professeur adjoint à l’Indian School of Business qui a contribué à la recherche parrainée par l’ONU sur le réchauffement climatique, a déclaré que si les données sur la cause de la catastrophe n’étaient pas encore disponibles, «cela ressemble beaucoup à un changement climatique événement alors que les glaciers fondent en raison du réchauffement climatique.

___

Banerjee a rapporté de Lucknow, Inde.