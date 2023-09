Des saumons de Colombie-Britannique nageant dans un sauna d’été reçoivent une intervention d’urgence

La sécheresse prolongée en Colombie-Britannique risque de nuire à la population de saumon pendant des générations et a donné lieu à une série de projets d’urgence déployés rapidement pour tenter d’intervenir.

La Pacific Salmon Foundation a financé quatre projets d’urgence, et d’autres sont en cours, et a convoqué un groupe consultatif fédéral et provincial permettant l’approbation réglementaire en quelques jours plutôt que le processus standard de plusieurs mois.

Le vice-président des programmes de saumon de la fondation, Jason Hwang, a déclaré que même si les sécheresses passées ont été isolées dans des zones et des bassins versants spécifiques, la crise de grande envergure de cette année met le saumon face à « l’équivalent d’essayer de courir un marathon dans un sauna ».

Il a déclaré que les cours d’eau sont bas ou s’assèchent, laissant mourir les poissons bloqués dans des mares d’eau isolées. Une augmentation de la température de l’eau, même de quelques degrés, peut stresser et tuer le saumon.

« Malheureusement, je pense que ce qui nous inquiète, c’est qu’il y aura probablement un effet qui durera pour les générations futures de saumon », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous voulons y penser pour être prêts à l’avenir et essayer de faire tout ce que nous pouvons pour atténuer et minimiser ces effets afin de contribuer à la survie et au bien-être futurs de nos populations de saumon. »

Cet été, la fondation a convoqué un groupe consultatif composé de représentants et d’experts des gouvernements fédéral et provincial pour offrir des conseils sur la façon de protéger le saumon pendant la sécheresse et d’accélérer le processus d’approbation réglementaire des projets.

Les projets sont toujours en cours d’examen, pour s’assurer qu’ils ne causeront pas de dommages par inadvertance, mais cet examen réglementaire est « priorisé et effectué rapidement », a déclaré Hwang.

« Nous sommes donc en mesure d’obtenir un redressement réglementaire grâce à la coopération de ces agences gouvernementales sur ces projets très rapidement, généralement en quelques jours. »

Jusqu’à présent, des équipes ont été envoyées avec une série de tâches allant du creusement de zones de refuge dans les eaux souterraines pour les poissons dans la rivière Coldwater, près de Merritt, au rétrécissement de la largeur d’un chenal à Joseph Creek pour garantir que les alevins de saumon de l’écloserie disposent d’une eau suffisamment profonde pour migrer. à travers.

Dans la vallée de Comox, des aérateurs ont été installés dans la rivière Tsolum pour maximiser la survie du saumon en augmentant les niveaux d’oxygène dissous, et des travaux ont commencé à l’embouchure de la rivière Tranquille pour rétablir le débit d’eau entre les sections supérieure et inférieure afin que le saumon puisse migrer. en amont de leurs frayères

Plus de 80 pour cent de la province se trouve dans des conditions de sécheresse de niveau 4 ou 5, le classement le plus élevé possible, après des mois de pluie faible ou inexistante.

Hwang a déclaré que plus de la moitié des populations de saumon de la province courent un certain niveau de risque pour leur conservation.

Il a déclaré que les approches de gestion « normales » pour l’eau et le saumon ne sont pas mises en place pour faire face aux conditions de sécheresse auxquelles la province est confrontée cette année, et qu’il faut revoir et modifier la façon dont les agences gouvernementales sont équipées et organisées pour faire face à la sécheresse.

« Nous n’avons pas suffisamment de personnes et d’informations pour bien comprendre la portée et l’ampleur des impacts de cette sécheresse sur le saumon, et nous allons devoir évoluer et innover dans la façon dont nous gérons l’eau et dont nous répondons aux besoins en eau. saumon », a-t-il déclaré.

La fondation a dépensé environ 76 000 dollars pour les quatre projets d’urgence qu’elle a financés jusqu’à présent et est prête à payer davantage à mesure que les propositions arrivent. Hwang a déclaré qu’elle disposait d’environ 300 000 dollars, collectés auprès de donateurs et de subventions gouvernementales, mais qu’elle trouverait plus d’argent si le le besoin est là.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 8 septembre 2023.

Ashley Joannou, La Presse Canadienne

Sécheresse en Colombie-BritanniqueSaumon