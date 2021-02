Des sanctions sévères, puis un mystérieux retournement de situation de dernière minute

Mais avec le temps presse sur l’administration Trump et la nouvelle administration Biden peu susceptible de donner à ses appels une grande audition, M. Gertler a mis une dernière offre sur la table: il accepterait que des contrôleurs extérieurs suivent son entreprise et soumettent des rapports réguliers sur ses transactions financières si les États-Unis levaient les sanctions.

Il avait depuis tenté en vain de faire reculer les sanctions en embauchant de puissants lobbyistes et avocats , y compris Alan Dershowitz, qui avait représenté le président Donald J. Trump dans son premier procès en destitution, et l’ancien directeur du FBI Louis Freeh.

La réponse est venue à la mi-janvier, à quelques jours seulement du mandat de M. Trump: le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a accordé à M. Gertler une grande partie de ce qu’il voulait, signant, sans aucune annonce publique, le un accord d’un an cela lui a donné accès à de l’argent gelé dans les banques américaines et lui a permis à nouveau de faire affaire avec des institutions financières du monde entier.

La décision a stupéfié et mis en colère les diplomates américains à Washington et en Afrique, ainsi que les responsables gouvernementaux et les militants des droits de l’homme en République démocratique du Congo, où M. Gertler avait été accusé des années auparavant par le Les Nations Unies et autres groupes de travailler avec la famille alors au pouvoir sur des accords qui ont pillé les richesses minérales de la nation et soutenu un régime corrompu.

Et cela a laissé l’administration Biden se démener pour déterminer comment M. Gertler a réussi à y parvenir – et si cela peut être inversé.

L’épisode fait écho aux octrois de clémence de dernière minute de M. Trump aux alliés politiques et personnels et aux personnes ayant des liens avec lui, y compris l’implication de M. Dershowitz. Il a également mis en évidence l’utilisation par M. Gertler de connexions de grande puissance en Israël, y compris des personnes ayant des liens avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, et un effort pour gagner le soutien de l’ambassadeur américain en Israël.

Mais le résultat s’est également distingué par le secret du processus, qui a exclu les diplomates américains les plus directement responsables de traiter avec le Congo et de lutter contre la corruption en Afrique et semble avoir été géré en grande partie au niveau de M. Mnuchin et du secrétaire d’État Mike. Pompeo. La décision est devenue publique seulement après que M. Trump ait quitté ses fonctions.