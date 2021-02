MOSCOU – Un jour après que des manifestations ont balayé la Russie pour soutenir un chef de l’opposition emprisonné, les autorités ont déclaré lundi que certains participants étaient passibles de sévères punitions, notamment des sorts dans le système pénitentiaire autrefois connu sous le nom de goulag.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri S. Peskov, a déclaré lundi aux journalistes lors d’une conférence téléphonique que les manifestations comprenaient «un grand nombre de voyous et de provocateurs» et que «la loi devrait être appliquée avec la plus grande sévérité».

Pour un deuxième week-end consécutif, des dizaines de milliers de personnes se sont rendues dimanche dans des villes de toute la Russie pour demander la libération d’Aleksei A. Navalny, le leader de l’opposition emprisonné pendant 30 jours le mois dernier après son retour en Russie.

M. Navalny est revenu après sa convalescence dans un hôpital allemand après avoir été empoisonné en août avec un agent neurotoxique de qualité militaire, une attaque qui a été confirmée par des laboratoires allemands, français et suédois.