Des sanctions fédérales plus sévères à venir pour les foyers de soins défaillants

LUNDI 24 octobre 2022 (HealthDay News) – Environ 88 foyers de soins aux États-Unis sont sur une liste de surveillance pour les soins inquiétants qui mettent les résidents en danger, mais ils seront désormais confrontés à des sanctions plus sévères pour toute violation future.

Ces sanctions plus sévères pourraient inclure la perte du financement fédéral s’ils reçoivent plus d’une violation dangereuse, a déclaré vendredi le département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS).

Les nouvelles sanctions s’appliqueront à moins de 0,5 % des maisons de soins infirmiers aux États-Unis qui sont déjà désignées comme « établissement spécialisé » en raison d’une infraction antérieure.

« Soyons clairs : nous réprimons l’application des maisons de retraite les moins performantes de notre pays », a déclaré le secrétaire du HHS, Xavier Becerra, dans un communiqué annonçant les sanctions plus sévères.

La liste de surveillance existante exige déjà que les Centers for Medicaid et Medicare Services des États-Unis effectuent davantage de surveillance dans ces établissements.

Les foyers de soins ayant plus d’une infraction seront également surveillés pendant au moins trois ans. Les niveaux de dotation seront parmi les considérations pour ajouter une installation à la liste de surveillance.

Les Centers for Medicare et Medicaid Services des États-Unis peuvent mettre en œuvre des exigences en matière de ratio de personnel ; il étudie actuellement cette question.

Plus tôt cette année, le président Joe Biden a promis de remanier le système national des foyers de soins.

Les résidents ont été particulièrement touchés par la pandémie, qui a tué plus de 200 000 résidents et membres du personnel. Environ un million de personnes vivent dans ces maisons, dont certaines sont en proie à des pénuries de soins et de personnel médiocres, a rapporté l’Associated Press.

L’administration Biden prévoit également d’accorder 80 millions de dollars de subventions aux organisations de soins de santé, aux groupes commerciaux et aux syndicats pour former et embaucher du personnel infirmier. Les demandes de subvention sont dues avant le 6 janvier, a rapporté l’AP.