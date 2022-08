Des sacs poubelles d’une valeur de Rs 1,4 Lakh lancés par Balenciaga

La marque de mode de luxe, Balenciaga, fait à nouveau la une des journaux pour un produit carrément bizarre qu’elle a récemment lancé. Balenciaga lance une pochette qui s’inspire des sacs poubelles. Et il ressemble exactement à ce que vous pensez que ce serait. Pour rendre les choses plus ridicules, la maison de couture a fixé un prix d’environ 1800 $ (~ Rs 1,42,652).

La pochette poubelle diffère d’une poubelle réelle en termes de matériau utilisé. Au lieu de plastique, Balenciaga a utilisé du cuir de veau souple. Reste que tout se ressemble presque. Il s’avère que la marque a une certaine connaissance de son dernier produit et sait à quel point il est bizarre. S’adressant à Women’s Wear Daily, Demna Gvasalia, directrice de la création de Balenciaga, a déclaré : “Je ne pouvais pas manquer une occasion de créer le sac poubelle le plus cher du monde, car qui n’aime pas un scandale de mode ?”

Le sac a été dévoilé pour la première fois lors du défilé Demna’s Winter 2022, qui présentait les nouveaux tissus de la maison de couture espagnole au milieu d’un blizzard et d’un fond blanc. On voit des modèles, portant les dernières créations, portant le sac poubelle avec eux tout en marchant sur la rampe enneigée.

Le sac est proposé en quatre couleurs – noir, blanc et rouge, bleu et noir, et jaune et noir. Il comporte également des cordons de serrage qui peuvent être tirés pour les fermer. Pour qu’il ressemble le plus possible à un sac poubelle, les créateurs du sac poubelle ont ajouté une couche qui lui donne une brillance irrégulière.

Ce n’est pas la première fois que Balenciaga introduit quelque chose d’aussi commun mais extrêmement cher. La marque de mode, en août de l’année dernière, a lancé les sacs Barbes East-West Shopper qui ressemblaient exactement aux “thailas” desi utilisés par les ménages indiens lors de l’épicerie. Le sac, fait uniquement de cuir de veau, était au prix d’environ Rs 1,5 lakh.

