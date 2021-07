Des sacs mortuaires alignés devant le siège de Facebook lors d’une manifestation « La désinfo tue » exhortant le géant de la technologie à arrêter la propagation des mensonges sur les vaccins

Les manifestants ont aligné des sacs mortuaires devant le siège de Facebook pour exhorter le géant de la technologie à arrêter la propagation des mensonges sur le vaccin Covid.

Les manifestants – qui s’appellent eux-mêmes The Real Facebook Oversight Board – ont tapissé le trottoir à Washington de sacs portant la mention « La désinfo tue ».

Des sacs mortuaires s’alignent devant le siège de Facebook pour protester contre la propagation des mensonges sur les vaccins Crédit : Reuters

L’activiste Shireen Mitchell a déclaré : « Les gens prennent des décisions sur la base de la désinformation qui se répand sur Facebook.

« Si Facebook ne va pas supprimer cela, ou si tout ce qu’ils vont faire est de publier des avertissements, alors fondamentalement Facebook participe également à ces décès. »

En mai, il a été signalé que les deux tiers des fausses informations anti-vaccin et des théories du complot provenaient des mêmes 12 personnes.

Ils ont été qualifiés de « douzaine de désinformation » par des experts du Centre de lutte contre la haine numérique (CCDH), qui ont identifié les comptes.

Une fois postés, les mensonges dangereux qu’ils créent prolifèrent sur Instagram, Facebook et Twitter.

Surmonter la pandémie ne peut être atteint qu’avec un taux élevé de vaccination, un défi qui peut être entravé par la désinformation en ligne.

Selon le CCDH, la douzaine de désinformation est responsable de 65% des actions de messages anti-vaccin sur les réseaux sociaux.

« LA VAGUE DE DÉSINFORMATION »

« Un petit groupe d’anti-vaccins déterminés est responsable d’un raz-de-marée de désinformation », a déclaré le directeur général de l’association, Imran Ahmed.

Ils « abusent des plateformes de médias sociaux pour déformer la menace de Covid et diffuser de la désinformation sur la sécurité des vaccins », a-t-il ajouté.

Les chercheurs ont analysé plus de 812 000 publications sur Facebook et Twitter publiées entre le 1er février et le 16 mars 2021.

Sur les 689 000 messages Facebook anti-vaxx extraits par l’équipe, 73% provenaient de la douzaine de désinformation.

Sur 120 000 tweets diffusant de la désinformation sur les vaccins, 17% présentaient l’une des principales personnalités anti-jab.

Les comptes influents comptent un grand nombre d’adeptes et produisent des volumes élevés de contenu anti-vaccin.

Et bien qu’ils ne soient pas responsables de tous les messages anti-vaxx, la majorité des fausses rumeurs en leur sein auraient commencé avec l’une des 12 personnes.

ACTIVATION DES ANTI-VAXXERS

Initialement publiée en mars, la recherche a été publiée pour exhorter les dirigeants des plateformes de médias sociaux à prendre des mesures contre les comptes incriminés.

Facebook dit avoir interdit le contenu anti-vaxx de sa plate-forme, tandis que Twitter bloque les utilisateurs qui tweetent à plusieurs reprises des informations erronées sur les vaccins Covid.

« Les médias sociaux permettent aux anti-vaccins de recruter des millions d’Américains et de les endoctriner avec la peur et le doute », a déclaré Ahmed plus tôt cette année.

« Si les grandes entreprises technologiques n’agissent pas maintenant, la pandémie sera prolongée et davantage de vies seront perdues. »

Selon le CCDH, c’est un échec de Big Tech que les comptes ne soient pas supprimés de manière plus agressive malgré le non-respect des conditions de service de leurs plateformes.

De nombreuses personnes dirigent des équipes hautement organisées qui recherchent de l’argent rapide au détriment de la santé et de la sécurité des personnes.

« Les principaux protagonistes de » l’industrie anti-vaxx » sont un groupe cohérent de propagandistes professionnels », a écrit Ahmed dans un article paru dans Nature Medicine plus tôt cette année.

« Ce sont des personnes qui dirigent des organisations de plusieurs millions de dollars, constituées principalement aux États-Unis, avec jusqu’à 60 employés chacune.

« Ils produisent des manuels de formation pour les militants, adaptent leurs messages à différents publics et organisent des réunions semblables à des conférences professionnelles annuelles, comme n’importe quelle autre industrie. »