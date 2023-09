Des sacs à crottes sont maintenant disponibles sur les sites d’escalade de Squamish et non, ils ne sont pas pour vos animaux de compagnie.

Il n’y a pas de manière délicate de décrire un nouveau programme lancé pour les grimpeurs dans la région de Squamish en Colombie-Britannique, destiné à réduire les déchets humains déposés dans la forêt.

À environ 64 kilomètres au nord de Vancouver – à mi-chemin de Whistler – les organisateurs fournissent des sacs aux grimpeurs dans lesquels ils peuvent faire caca, les sceller et les sortir de la nature pour les éliminer de manière appropriée.

Le programme de sacs de gel anti-gaspillage (WAG) a été mis en place par la Squamish Access Society (SAS) en partenariat avec BC Parks et parrainé par des entreprises du secteur de l’escalade.

« Il y a eu une explosion de l’utilisation de nos zones de l’arrière-pays dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique et du corridor mer-ciel, et l’escalade en fait partie intégrante », a déclaré Ben Webster, président de SAS.

« De plus en plus, nous constatons qu’il existe des problèmes liés aux excréments humains, en particulier dans nos falaises les plus reculées. »

Un sac de gel de réduction des déchets (WAG) est un sac robuste contenant de la poudre à l’intérieur qui transformera le liquide en gel. Elle est destinée à être utilisée comme toilette portable à usage unique dans la nature ou dans d’autres situations où les installations ne sont pas disponibles. (Ben Webster/Société d’accès Squamish)

Webster a déclaré que ce sont généralement les chiens qui trouvent les déchets dans la forêt au pied des falaises populaires fréquentées par les grimpeurs, mais parfois ils sont trouvés par des humains – et dans des occasions très rares, mais « absolument horribles », un grimpeur atteindra une petite partie du rebord de la forêt. le chemin qui monte une falaise pour trouver quelqu’un s’y est soulagé.

Deux magasins qui vendent du matériel d’escalade à Squamish, Valhalla Pure et Climb On, ont contribué au programme en tant que sponsors, et BC Parks a financé les stations de sacs WAG dans ses parcs.

Katy Holm, l’une des propriétaires de Climb On, a pris soin de ne pas blâmer la communauté des grimpeurs pour le problème général des déchets humains dans la région de Squamish, affirmant qu’une grande partie de ceux-ci sont associés aux personnes qui campent ou vivent dans leur véhicule, et au plus grand. popularité récréative de la région.

« Je ne pense pas que ce soit un problème majeur dans les rochers », a déclaré Holm, bien que le programme se limite à la distribution des sacs sur les rochers ou les falaises comportant des voies d’escalade.

Holm a déclaré que l’utilisation de ces sacs est une pratique courante dans de nombreuses destinations d’escalade aux États-Unis, en particulier dans les déserts.

« Les grimpeurs connaissent certainement cela », a-t-elle déclaré. « Ceux qui ont voyagé ne le verront pas comme quelque chose de nouveau, mais je suis sûr que d’autres auront du mal à l’adopter. »

Elle a dit que les sacs ne ressemblent en rien aux petits sacs fragiles que les gens utilisent pour ramasser les crottes de leurs animaux de compagnie.

« Il est totalement robuste. Vous n’avez pas peur qu’il explose ou quoi que ce soit. Vous pouvez l’enrouler, il n’y a pas d’odeur. Il n’a pas l’air sale du tout », a déclaré Holm.

REGARDER | Le président de la Squamish Access Society démontre le fonctionnement d’un sac WAG : Comment utiliser un « sac WAG » pour faire caca dans la nature Ben Webster, président de la Squamish Access Society, montre comment utiliser un sac de gel anti-déchets (WAG) pour faire caca dans la nature.

Webster convient que pour certaines personnes dans la communauté des grimpeurs de la Colombie-Britannique, ce sera un changement de paradigme que de commencer à faire caca dans des sacs et à les sortir de la forêt.

Il a déclaré que cinq stations avaient déjà été installées sur les rochers, et que quatre autres devraient être prêtes dans les deux prochaines semaines, et que les stations avaient déjà besoin d’être réapprovisionnées – ce qui était attendu, car les gens prennent un sac WAG pour y jeter leur sac à dos. chaque fois que cela est nécessaire.

« Nous sommes ravis que les gens s’en emparent, les utilisent et peut-être qu’ils seront assez courageux pour dire à leurs amis qu’ils les utilisent, car cela fera passer le message », a déclaré Webster.