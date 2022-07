Des rythmes ruraux bouleversés par la guerre sur la route des lignes de front ukrainiennes

Liudmyla Kulinich promène son vélo sous les canons d’un canon antiaérien garé près d’un magasin local sur la route de la ville de Lysychansk, dans l’est de l’Ukraine, le 24 juin. (Heidi Levine pour The Washington Post)

PRÈS DE LYSYCHANSK, Ukraine – Sur la route du front russe – à quelques kilomètres seulement de la bataille désespérée de l’Ukraine pour ralentir l’avancée de l’ennemi – Liudmyla Kulinich a conduit son vélo jusqu’au magasin du village, passé le camion de livraison incendié et sous les barils de un canon antiaérien garé près de la porte pendant que son équipage faisait le plein de chips et de sodas.

“J’espère qu’ils ont du pain”, a-t-elle dit en sortant un cabas de son panier. Elle portait un pull rose et rien sur ses cheveux gris soufflés par le vent, et se tenait un pied plus courte que les soldats en gilets pare-balles et casques qui l’entouraient. L’artillerie a explosé, une ambulance de l’armée est passée à toute vitesse et une femme sur le chemin a arrosé des roses poussiéreuses devant sa porte d’entrée.

Cette route creusée de cratères, la dernière route reliant le reste de l’Ukraine au bastion assiégé de Lysychansk, est à la fois une bouée de sauvetage militaire, pompant des soldats et des armes dans le combat, et une route de campagne étroite, reliant une chaîne de villages rustiques où des centaines de les civils vivent toujours au milieu du chaos.

Pendant des semaines, les forces russes ont ciblé cette ligne d’approvisionnement vitale avec des obus et des missiles, laissant des maisons avec des jardins bien rangés côte à côte avec d’autres qui ont été détruites. Les agriculteurs avancent péniblement dans des tracteurs et poussent des brouettes pleines de foin, tandis que les soldats se précipitent à grande vitesse pour éviter les cibles russes. La route est bordée d’épaves de véhicules qui sont entrés en collision.

La plupart des habitants sont partis. Ceux qui restent – ​​dormant dans des sous-sols, cuisinant au feu de bois – recherchent des routines normales au milieu du chaos de la guerre. Le marché de la grue ouvre presque tous les jours, même sans électricité. Au moins un prêtre tient jusqu’à cinq messes chaque dimanche, portant un gilet pare-balles et conduisant le sacrement d’église en église.

Ces récalcitrants savent qu’ils sont carrément sur la voie de la volonté incessante de la Russie de prendre le contrôle de toute la région orientale du Donbass. Trois villages à moins de 20 miles d’ici sont tombés aux mains des Russes à la fin de la semaine dernière, et un pont clé a été détruit. Vendredi, Serhiy Haidai, chef de l’administration militaire de la région de Lougansk, a déclaré que les forces ukrainiennes se retiraient complètement de Severodonetsk, laissant sa ville jumelle de Lysychansk et les forces militaires rugissant sur cette route comme dernière ligne de défense de ces hameaux.

“C’est ma maison, c’est ma terre, c’est mon pays”, a déclaré Yurii Polchanov, 71 ans, qui traitait sa vache, Fiona, dans un champ à l’extérieur du village de Verkhnokamianske. Lui et sa femme, Lida, 68 ans, font du vélo ici deux fois par jour pour remplir un seau. Plusieurs vaches abandonnées par des résidents en fuite paissaient à proximité alors qu’une raffinerie de pétrole bombardée dégageait de la fumée à l’horizon.

Plus tard, dans sa ferme au bord de la route, Polchanov se tenait à l’ombre alors qu’une unité d’artillerie automotrice grondait. Le groupe de poulets derrière lui sursauta et battit des ailes lorsqu’une batterie d’artillerie ukrainienne à proximité a tiré un barrage fort vers l’est.

Il y a un an, ce tronçon de route était presque désert, a-t-il déclaré. Maintenant, la route est constamment remplie de véhicules verts qui accélèrent et soulèvent la poussière. « C’est difficile de respirer quand un convoi passe », dit-il.

Polchanov a déclaré qu’il avait appris à vivre avec le trafic et les bombes à fragmentation, qui ont soufflé plusieurs fenêtres et laissé ce qu’il pense être une cartouche non explosée dans l’herbe près de son allée.

“La guerre est la guerre”, a-t-il dit. “Personne ne peut échapper au destin que Dieu a écrit.”

Juste en bas de la route, une grande ferme porcine semblait paisible au soleil, à l’exception d’un trou déchiqueté soufflé dans le mur de béton par une fusée. À l’intérieur, rien n’indique que des humains aient nourri ou abreuvé les animaux depuis l’explosion de la mi-juin. Des douzaines de cochons grouillaient dans la cour et plus d’une centaine d’autres étaient parqués dans des hangars sombres. Beaucoup étaient morts, leurs corps partiellement mangés par d’autres.

Dans le village voisin de Zvanivka, une femme âgée était assise sur un banc à côté de l’église de la Transfiguration de Jésus, en pleurant.

« Tout est parti ! » dit-elle. “Je n’ai rien. Je souhaite qu’ils meurent tous, cette peste russe !

Valentina Osychenko, 75 ans, avait fui Lysychansk la veille, alors que le pilonnage de l’artillerie devenait insupportable. Un commandant ukrainien, chef d’une unité campée dans son jardin, a insisté sur le fait qu’il était temps d’y aller et l’a conduite à cette église.

Elle s’est égayée quand elle a parlé de «mes soldats», la douzaine de combattants qui ont construit une douche dans sa cour et dormi dans ses chambres d’amis – elle a cuisiné pour eux et ils ont cuisiné pour elle et ils ont tous mangé ensemble autour de sa table à manger.

“C’était comme avoir 14 nouveaux enfants”, a-t-elle déclaré.

Plus tard, alors que le soleil se couchait sur les champs vallonnés et que le rythme des tirs d’artillerie ralentissait avec le crépuscule, le désespoir revint et son appétit disparut.

“Ils m’ont donné assez pour trois personnes”, se plaignit-elle au prêtre, tenant un bol rempli de pommes de terre et de viande.

“Mange juste autant que tu peux,” dit-il doucement. “Vous avez besoin de nourriture.”

« As-tu du sel ? » demanda-t-elle après une pause.

“Elle est très vieille pour ça”, a déclaré le prêtre, Marko Fedak, après son départ.

Elle était inconsciente lorsque les soldats l’ont poussée à l’intérieur, dépassée par la course le long de la route encaissée. Plus d’une fois, Fedak, 33 ans, a emmené des villageois dans des postes médicaux de l’armée pour des médicaments contre la tension artérielle ou des analgésiques.

La plupart de ceux qui sont encore dans les villages sont des personnes âgées, qui n’ont peut-être nulle part où aller ou aucun désir de se déraciner des foyers de toute une vie. Fedak ne connaît que trois familles avec enfants dans sa paroisse.

Non loin de l’église, une mère, Svitlanna, tenait un enfant en bas âge sur son bras et regardait sa fille d’âge scolaire courir le long de la route pendant qu’elle parlait à deux voisins âgés. Elle voulait donner son nom de famille ou expliquer pourquoi sa famille était restée au village.

“Tout le monde est parti; seules nous, les grands-mères, sommes restées ici », a déclaré l’une des voisines, Maria Schevtsova, en larmes en regardant vers Lysychansk, où son fils reste sans aucun moyen de la contacter.

Le lendemain matin, Fedak s’est levé tôt pour conduire Osychenko pendant six heures à Dnipro et à la sécurité. Mais d’abord, comme il le fait la plupart du temps, il est monté dans sa Volkswagen pour surveiller les quelques paroissiens qui restent dans le village, distribuant la nourriture et l’eau que les volontaires apportent à l’église. Normalement, environ 1 300 personnes vivent à Zvanivka. Maintenant, il n’y en a plus qu’une douzaine.

« Que Dieu vous bénisse », a appelé le prêtre au-dessus d’une porte de jardin. En un instant, un homme torse nu et une femme vêtue d’une robe à carreaux rouges ont ouvert le loquet.

“Je t’ai apporté quelque chose pour ton thé”, a déclaré Fedak en lui tendant un sac de biscuits italiens. “Comment allez-vous?”

Anya Fokin haussa les épaules avec un sourire. “Nous devons vivre, mais aujourd’hui, je me sens un peu déprimé.”

Pendant deux jours, son électricité était soudainement revenue, lui permettant de cuisiner sur sa cuisinière. Mais maintenant qu’il était de nouveau éteint, elle s’était remise à faire chauffer une cafetière sur les braises d’un gril en brique. Au-dessus de la tête, une fusée ukrainienne filait vers l’est.

Le couple – il était chauffeur de camion de ciment avant la guerre, elle travaillait pour l’armée – sont les derniers civils dans leur rue. Ils s’occupent de leurs fleurs et d’un potager rempli de maïs, d’aubergines, de tomates et de pommes de terre. Elle venait de mettre en place 14 pots de chou et 50 pots de poulet cuit, tous en conserve pour qu’ils ne se gâtent pas.

Les choses se sont améliorées lorsqu’une unité de soldats a emménagé dans une maison en bas du pâté de maisons. Ils ont apporté du café et de la viande et ont aidé le couple à brancher un générateur emprunté au puits afin qu’ils puissent pomper de l’eau pour leur jardin. Fokin leur a fait de la pizza et de l’okroshka – une soupe froide au poulet. Avec un sac de farine de 100 livres et cinq litres d’huile de cuisine que les soldats lui ont apportés, elle leur fait frire quatre douzaines de beignets chaque matin.

« Elle est comme ma mère », a déclaré l’un des soldats, David Zatuashili. “C’est bien d’être avec des gens qui parlent ukrainien ici.”

Au magasin Crane, où Kulinich s’est arrêté pour acheter du pain, la femme derrière le comptoir a expliqué qu’il n’y en avait pas ce jour-là car le camion de la boulangerie n’est jamais arrivé. Alors Kulinich a fait rouler son vélo devant le canon antiaérien et a continué à pédaler sur la route.