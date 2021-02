Des Russes fuient la Corée du Nord à bord d’un wagon poussé à la main

MOSCOU – La Corée du Nord a scellé ses frontières il y a plus d’un an en raison de la pandémie, bloquant les vols et fermant sa frontière avec la Chine et la Russie voisines.

Cette semaine, quelques diplomates russes ont trouvé une issue.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré vendredi que huit employés et membres de la famille de son ambassade en Corée du Nord avaient emprunté un itinéraire inhabituel – un trajet en bus et un voyage en wagon poussé à la main – pour atteindre et traverser la frontière du pays avec la Russie.

Le groupe comprenait le troisième secrétaire de l’ambassade, Vladislav Sorokin, et sa fille de 3 ans, Varya, le ministère a déclaré sur sa page Facebook officielle. Il a publié une photo montrant trois enfants assis à côté de plusieurs grandes boîtes et valises, avec trois adultes poussant le wagon le long de la voie ferrée.

Le ministère a déclaré que le wagon devait être fabriqué spécifiquement pour le voyage de près d’un kilomètre, qui comprenait un pont sur la rivière Tumannaya.