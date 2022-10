Des Russes détenus en Alaska après être arrivés par bateau – médias

Deux hommes qui sont arrivés sur l’île Saint-Laurent avaient apparemment parcouru des centaines de milles à travers la mer de Béring

Deux “les ressortissants étrangers” ont été découverts près de la communauté de Gambell mardi. Gambell est situé à l’extrémité ouest de l’île et à environ 58 kilomètres (36 miles) de la péninsule russe de Tchoukotka.

Les hommes ont déclaré aux habitants de Gambell qu’ils y avaient navigué dans un petit bateau depuis la ville d’Egvekinot, dans le nord-est de la Russie, a déclaré le secrétaire municipal Curtis Silook à un média local. La ville est située à plus de 480 kilomètres (300 milles) de l’île Saint-Laurent.

La Garde côtière a d’abord qualifié le couple détenu de “ressortissants russes” mais a dit plus tard qu’ils étaient maintenant considérés “les ressortissants étrangers.” Les responsables n’ont révélé aucun détail sur leur identité ou leur nationalité.

Le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, a confirmé l’incident mercredi. “Ces deux individus qui sont venus de Russie dans un bateau et ont été détenus à Gambell, je crois comprendre qu’ils sont à Anchorage et qu’ils sont actuellement pris en charge par les autorités fédérales”, il a dit. Le gouverneur a également qualifié leur arrivée de “surprendre,” ajoutant que les autorités locales ne devraient pas “prévoir un flux continu d’individus ou une flottille d’individus.”

“Nous n’avons aucune indication que cela va se produire”, il a dit.

Les deux ont depuis été transférés sous la garde des douanes et de la protection des frontières et le département américain de la sécurité intérieure évalue actuellement leur cas, ont rapporté les médias. Les autorités locales ont également informé le sénateur de l’Alaska Dan Sullivan, qui a déclaré avoir discuté de la question avec le chef de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. Sullivan a également déclaré que l’affaire était “passer par le processus pour déterminer l’admissibilité de ces personnes à entrer aux États-Unis.”

Les raisons qui ont poussé les deux hommes à entreprendre une aventure aussi audacieuse restent inconnues, mais certains villageois auraient affirmé que les bateliers leur avaient dit qu’ils tentaient de fuir l’armée russe.

On ne sait pas non plus si le couple a effectivement navigué d’Egvekinot à Gambell. Les responsables russes n’ont pas encore commenté la situation.