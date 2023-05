Des Russes battus FUIENT Bakhmut après que les Ukrainiens aient utilisé la ville des hachoirs à viande pour les attirer « comme des rats dans une souricière »

L’UKRAINE a décrit les soldats russes en fuite comme des « rats grimpant dans une souricière » à Bakhmut bombardée.

Les troupes humiliées de Vladimir Poutine battent en retraite dans la région, où l’Ukraine a lancé une contre-attaque la semaine dernière.

Des soldats ukrainiens tirent un canon près de Bakhmut dans leur campagne contre les soldats de Wagner Crédit : AP

Bakhmut a vu la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre jusqu’à présent Crédit : Reuters

Les troupes humiliées de Poutine battent en retraite le long du nord et du sud des banlieues de la ville

Kiev dit que sa tactique dans la bataille du « hachoir à viande » est d’attirer les troupes de Poutine et d’affaiblir leurs défenses de première ligne ailleurs.

La 3e brigade d’assaut ukrainienne a utilisé des chars et de l’infanterie pour avancer de 1 000 mètres à travers les terres agricoles au sud de la ville au cours des derniers jours alors que la panique se propageait à travers les lignes russes.

Bakhmut a connu la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre jusqu’à présent, alors que la contre-offensive ukrainienne du printemps se profile.

Jerome Starkey du Sun l’a décrit comme un « paysage infernal de cratères, de barbelés et de tranchées de champ de bataille de style Première Guerre mondiale », comme il l’a rapporté cette semaine dans un bunker souterrain secret.

Cela survient alors que le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a été contraint d’admettre que les forces russes défaillantes sont « peu susceptibles » de remporter la victoire sur Bakhmut dans les prochains jours.

« Il est peu probable que Bakhmut soit complètement pris demain ou après-demain », a écrit Prigozhin sur Telegram, faisant état de violents combats dans la banlieue sud-ouest de la ville.

Le commandant des forces terrestres de Kiev, le général Oleksandr Syrskyi, a déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que « les troupes de Wagner ont grimpé à Bakhmut comme des rats dans une souricière », rapporte Reuters.

Il a déclaré aux troupes ukrainiennes cette semaine : « L’ennemi a plus de ressources, mais nous détruisons ses plans. »

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que Kiev avait fait des progrès d’environ un kilomètre dans les banlieues nord et sud de la ville.

Jerome Starkey du Sun a décrit la bataille comme un » paysage infernal de style Première Guerre mondiale «

La 3e brigade d’assaut ukrainienne utilise des chars et de l’infanterie blindée pour percer les lignes de front de Poutine

Les troupes russes fuient une avancée ukrainienne alors qu’elles se retirent des zones de Bakhmut

L’Ukraine a également déclaré mardi que ses forces avaient repris 20 kilomètres carrés (7,7 miles carrés) au nord et au sud de la périphérie de Bakhmut.

Mais la Russie continue de se frayer un chemin dans la ville assiégée, avant le contre-assaut prévu de Kiev, et a repris ses frappes de missiles et de drones à travers l’Ukraine ce mois-ci.

Kiev a déclaré que ses forces avaient avancé à certains endroits de plus d’un mile sur le champ de bataille brutal.

La bataille pour la ville dans la région du Donbass est la plus sanglante et la plus longue depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022.