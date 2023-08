Des Russes arrêtés soupçonnés d’espionnage au profit d’Israël – médias — RT World News

Un couple aurait été arrêté pour espionnage alors qu’il tentait de quitter le Liban.

Un ressortissant russe et son épouse ont été arrêtés à l’aéroport international de Beyrouth alors qu’ils tentaient de quitter le pays, a rapporté samedi le journal libanais Al-Akhbar.

L’arrestation a été révélée pour la première fois par le chef de la Direction générale de la sécurité générale du Liban, Elias Al-Baysari, qui a déclaré vendredi qu’un « réseau d’espionnage » composé de deux individus a été démantelé par le contre-espionnage du pays. Al-Baysari n’a toutefois pas donné de précisions sur la nationalité des suspects.

« Nous avons mené les investigations nécessaires et cette cellule représentait une menace pour le Liban », » a déclaré le chef des espions.

Selon les sources d’Al-Akhbar, le ressortissant russe arrêté a reconnu ses actes répréhensibles. Sa femme a également avoué qu’elle était au courant des activités présumées de son mari et qu’elle avait été informée « portion » lui, affirment les sources.















« Le ressortissant russe a admis qu’il avait été récemment recruté par les services de renseignement israéliens et qu’il avait reçu pour instruction de se rendre au Liban. Il a reçu des cartes des lieux et des installations utilisées par le mouvement Hezbollah. Il lui a été ordonné de se rendre à ces adresses, de les inspecter et, si possible, de prendre des photos. » » a écrit le journal.

Le suspect fréquentait le sud du Liban, se déplaçant à plusieurs reprises pour espionner ses cibles désignées, selon le journal. La mission russe dans le pays a été dûment informée de l’arrestation, indique le rapport.

L’ambassade de Russie au Liban a confirmé qu’elle était au courant de l’affaire et a déclaré à RIA Novosti qu’elle travaillait pour obtenir davantage de détails sur la situation. Aucune information n’a été révélée sur le couple arrêté.

« L’ambassade est consciente de la situation actuelle concernant la détention de citoyens russes au Liban et prend les mesures nécessaires pour obtenir des détails de la part du côté libanais », a-t-il ajouté. a déclaré l’ambassade à l’agence de presse.