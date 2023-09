Des rumeurs de rencontres au match des Chiefs de Kansas City

Taylor Swift s’est présentée dimanche au match des Chiefs de Kansas City de Travis Kelce a choqué et enthousiasmé le monde entier, mais certaines personnes peuvent également se demander comment cette romance naissante a commencé.

Des rumeurs selon lesquelles les deux pourraient se fréquenter circulent sur Internet depuis l’été, et de nombreux fans de Swift étaient favorables à cette relation.

Nouvelles s’est cassé en avril que Swift, 33 ans, a mis fin à sa relation de six ans avec l’acteur Joe Alwyn au moment même où sa tournée mondiale prenait de l’ampleur aux États-Unis. Kelce, 33 ans, semble être resté célibataire après avoir rompu avec sa petite amie de longue date et journaliste sportive. Kayla Nicole en 2022.

Une source proche du chanteur « Anti-Hero » a confirmé à NBC News que Swift et Kelce « traînaient ensemble » mais que les choses entre eux n’en étaient qu’à leurs débuts.

Bien que Swift ait déjà fait bien plus dans la vie que de sortir avec le garçon de l’équipe de football, il pourrait encore y avoir de la place pour Kelce dans le monde de la superstar de la pop.

« Un bracelet d’amitié et un rêve »

Kelce, 33 ans, a fait plus que simplement laisser entendre qu’il s’intéressait à Swift – il a publiquement déclaré au monde son intérêt pour elle.

L’ailier rapproché du Chief a assisté à « The Eras Tour » en juillet alors que Swift se produisait au Arrowhead Stadium, le terrain de son équipe. Ses fans, qui se font appeler « Swifties », ont publié des articles sur son apparition sur les réseaux sociaux.

Kelce et son frère Jason ont ensuite discuté de son apparition au concert sur leur podcast « New Heights » et un extrait de celui-ci a été publié sur leur compte TikTok le 26 juillet. Il a déclaré qu’il avait assisté au spectacle et qu’il était « blessé » que Swift n’a pas pu lui parler avant sa prestation.

« Si vous assistez aux concerts de Taylor Swift, il y a des bracelets d’amitié », a déclaré Kelce. Et j’en ai reçu un tas, mais je voulais en offrir un à Taylor Swift avec mon numéro dessus.

« Vous avez le numéro 87, ou votre numéro de téléphone ? » » demanda son frère.

« Vous savez lequel », a plaisanté Kelce.

Comme un compte de fan de Taylor Swift noté sur Xla plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, ce dimanche, « il avait un bracelet d’amitié et un rêve ».

Kelce a expliqué que Swift n’avait probablement vu personne pour tenter de sauver sa voix, ou peut-être qu’elle ne voulait tout simplement pas le voir. Mais cela a suffi à faire la une des journaux et à semer la graine dans l’esprit des fans du monde entier.

Les frères Kelce ne cessent de laisser des indices

Tout était calme du côté de Kelce et Swift au cours des semaines suivantes, alors qu’elle terminait encore la première étape américaine de sa tournée et sortait son réenregistrement « Speak Now (Taylor’s Version) ». À cette époque, elle a également annoncé la sortie prochaine de « 1989 (Taylor’s Version) » lors d’un concert à Los Angeles.

Un moment ludique est tombé le 5 août, lorsque Les réseaux sociaux des chefs a réalisé une vidéo TikTok interrogeant les joueurs sur leurs coups de cœur pour les célébrités.

« Le mien était… » réfléchit Kelce.

« Taylor Swift? » » l’interrompit son coéquipier, faisant rire Kelce avant de continuer.

Le clip effronté a été écarté par beaucoup comme une taquinerie espiègle entre coéquipiers à l’époque.

Mais les indices ont recommencé à tomber fin août, grâce au podcast des frères Kelce. La pré-saison de la NFL avait commencé et les frères discutaient de la moustache du camp d’entraînement annuel de Kelce dans leur épisode de podcast du 31 août.

« Avez-vous découvert ce que Taylor Swift pense de votre moustache ? » demanda son frère

« Ouais, nous n’allons pas évoquer Taylor Swift dans cet épisode », a détourné Kelce avec un petit rire. Mais quelque chose me dit qu’elle va aimer ça.

Cette phrase a suffi à faire resurgir la spéculation selon laquelle Swift et Kelce se voyaient peut-être après le ralentissement de son programme de tournée début août.

Travis Kelce, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, célèbre après avoir marqué un touché contre les Bears de Chicago dimanche. Ed Zurga / AP

Les diffuseurs sportifs commencent à en chercher davantage

Alors que la saison de la NFL a débuté le 7 septembre, Kelce et son frère, qui joue au centre des Eagles de Philadelphie, donnaient des interviews à la presse.

Les intervieweurs n’ont pas hésité à utiliser des jeux de mots liés à Swift ou à interroger directement les frères sur les rumeurs.

Le 15 septembre, Jason Kelce est apparu pour une interview dans l’émission d’après-match Amazon Prime après que son équipe ait battu les Vikings du Minnesota. Tony Gonzalez, membre du Temple de la renommée de la NFL, a demandé s’il pouvait dire si son frère sortait avec Swift.

« J’ai vu ces rumeurs ; Je ne peux pas commenter », a déclaré le joueur des Eagles.

Il a ensuite avoué qu’il « ne savait pas vraiment » ce qui se passait mais que son frère « s’amuse. On verra ce qui se passera avec celui avec qui il finira ».

Deux jours plus tard, Kelce est revenu sur le terrain pour son premier match de la saison après s’être blessé au genou. Les commentateurs ont décidé de s’amuser lorsque Kelce a marqué un touché, affirmant qu’il avait réussi à trouver un « espace vide » dans la zone des buts. une référence au titre de l’un des meilleurs succès de Swift.

Enfin, on a demandé à Kelce dans une interview sur « The Pat McAfee Show » si les gros titres sur sa vie personnelle le dérangeaient. L’ailier rapproché des Chiefs a déclaré qu’il trouvait toutes les spéculations « hilarantes », comparant la situation dans son ensemble à un jeu d’enfance de » Téléphone. »

« J’ai lancé la balle dans son camp », a déclaré Kelce, remettant les pendules à l’heure. « Je lui ai dit, je t’ai vu monter sur scène à Arrowhead et tu devras peut-être venir me voir sur scène à Arrowhead. Nous verrons ce qui se passera dans un avenir proche.

Taylor Swift regarde le match des Chiefs de Kansas City avec Donna Kelce, à gauche, la mère de l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce, dimanche. Ed Zurga / AP

Swift encourage Kelce, confirmant apparemment les rumeurs

Swift a évidemment accepté l’offre et s’est présenté au Arrowhead Stadium dimanche pour regarder Kelce jouer contre les Bears de Chicago. Elle a été vue dans une suite privée avec la mère de Kelce, Donna, l’encourageant alors qu’elle était parée aux couleurs des Chiefs.

La popstar a ensuite été vue quitter le stade avec Kelce, lui disant dans un clip vidéo posté sur X que « c’était le meilleur ».

De nombreux fans des Swifts étaient simplement ravis de la voir passer un bon moment au match, publiant des blagues sur les réseaux sociaux sur son enthousiasme, sa romance potentielle et le fait qu’elle tournait le dos à l’équipe de sa ville natale, les Eagles.

Son passage au jeu a reçu un traitement mème tandis que les gens ont également célébré Kelce comme un écart par rapport aux hommes précédents dans la vie de Swift, y compris son ancien petit ami Alwyn et son récent intermède avec Matt Healy, le leader de The 1975. Contrairement à ces hommes, Kelce est américain et sa carrière est basée sur l’athlétisme et non sur les arts.

Swift est un musicien record au sommet de sa gloire cette année, et Kelce est deux fois champion du Super Bowl, il n’est donc pas surprenant qu’il leur soit difficile de se connaître en privé.

« Rappelez-vous également que les rencontres occasionnelles sont une chose même pour les célébrités : avoir un rendez-vous ou deux ne rend personne officiel », a déclaré un fan. écrit le X.

D’autres sont également intervenus, disant qu’ils ne se souciaient pas de savoir si la relation était sérieuse, mais qu’elle C’était agréable de voir Swift « s’amuser ».

On ne sait pas exactement dans quelle mesure leur relation a progressé au moment où Swift s’est présenté au match de dimanche.