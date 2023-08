Des rumeurs circulent selon lesquelles le casting de #RHOA serait licencié pour un redémarrage

Le moulin à rumeurs regorge d’affirmations selon lesquelles l’ensemble du casting de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta est OUT et les producteurs redémarrent la série avec des pêches toutes nouvelles et inédites. Si c’est vrai, cela signifie que les femmes à temps plein ; Kandi, Kenya, Marlo, Sanya, Shereé et Drew sont licenciés ainsi que les amis de la série, Monyetta et Courtney.

La prétendue nouvelle arrive via LoveBScott qui rapporte qu’après une refonte réussie Les vraies femmes au foyer de New YorkBravo prévoit de faire de même dans l’ATL et ne ramènera pas ses anciens camarades de casting comme Porsha Williams et Kim Zolciak, dont les fans pensaient qu’ils pourraient revenir dans la saison 16. Cela signifierait également que malgré les demandes constantes des fans, NeNe Leakes, qui a poursuivi le réseau en justice. invoquant un environnement de travail hostile et raciste, n’a aucune chance de revenir.

Selon le site, #RHOA fait peau neuve après une saison qualifiée de « pire de tous les temps » et la décision a été prise lors du tournage des retrouvailles.

Le redémarrage de #RHONY aurait contribué à la décision de redémarrage de #RHOA

Le réseau serait « plus que ravi » de l’accueil des fans pour le nouveau casting de #RHONY qui comprend Jenna Lyons, Brynn Whitfield et Sai De Silva et ils sont « pleinement d’accord » avec la décision de la production de redémarrer #RHOA après ce que de nombreux fans ont fait. qualifiée de «pire saison de tous les temps».

BScott ajoute cependant que certaines des Housewives of Atlanta pourraient encore apparaître dans la série, notamment parce que le casting dans la ville du sud a été « notoirement difficile », ce qui explique pourquoi certaines des femmes actuelles « ont eu des pêches en premier lieu ».

Aie!

Alors que la production recherche de toutes nouvelles pêches, il est possible que « une ou deux » pêches restent comme amies, semblables aux « Real Housewives of Miami » remaniées – tout dépend de la façon dont se déroule le casting. Il est possible que « RHOA » fasse une brève pause pour leur donner plus de temps pour que le casting soit parfait.

