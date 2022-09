Des rumeurs circulent autour de l’absence de Brady et de sa femme top model

L’absence du légendaire QB Tom Brady pendant l’intersaison est imputée aux malheurs conjugaux

L’absence prolongée de la légende de la NFL, Tom Brady, du camp d’entraînement intersaison des Buccaneers de Tampa Bay a été imputée à des problèmes conjugaux entre lui et sa femme mannequin Gisele Bundchen, selon le média américain Page Six.

Brady, 45 ans, a raté 11 jours du calendrier de l’intersaison de Tampa Bay avant le coup d’envoi de la saison NFL le week-end prochain, l’équipe invoquant des “raisons personnelles” pour l’absence prolongée du quart-arrière emblématique des affaires de l’équipe.

Mais des rapports récents ont suggéré qu’une dispute entre Brady et Bundchen, 42 ans, est la principale cause de son saut du camp d’entraînement des Buccaneers – avec Page Six affirmant que le couple a eu une série de “hmangé des arguments » suite à la décision choquante de Brady de ne pas prendre sa retraite en mars, quelques semaines seulement après avoir annoncé pour la première fois qu’il mettait fin à sa future carrière au Temple de la renommée.

Lire la suite L’icône de la NFL, Brady, annule sa retraite après que le chat de Ronaldo offre un indice

“Tom et Gisèle sont en train de se battre en ce moment», a déclaré Page Six citant une source proche de la situation.

“Il y a eu des problèmes dans le mariage à cause de sa décision de ne pas prendre sa retraite. Gisèle a toujours été celle avec les enfants,», a ajouté une autre source anonyme.

Les spéculations avaient été généralisées quant à la raison pour laquelle Brady, qui est généralement considéré comme un élément permanent dans les préparatifs de son équipe pour une nouvelle saison, a raté une grande partie de l’entraînement de pré-saison cette fois-ci, certaines spéculations suggérant même qu’il filmait plutôt une apparition sur Émission de télévision américaine “The Masked Singer” – une rumeur plus tard démentie par Brady lui-même.

Il a de nouveau fait la une des journaux lorsqu’il est retourné à l’installation des Buccaneers, semblant quelque peu décharné, et a laissé entendre aux médias qu’il traitait certains problèmes dans les coulisses.

Je ne me souviens pas de ce genre de Tom Brady sur le podium. pic.twitter.com/SsPDoI8ClV – Charles Robinson (@CharlesRobinson) 28 août 2022

“Tout le monde a des situations différentes auxquelles il est confronté et nous avons tous des défis uniques dans nos vies», a-t-il déclaré aux médias la semaine dernière.

“J’ai 45 ans, mec. Il se passe beaucoup de conneries, alors vous devez juste essayer de comprendre la vie du mieux que vous pouvez. Vous savez, c’est un processus continu,” il ajouta.

Cependant, son apparence n’a fait qu’ajouter aux questions. L’initié de la NFL, Dan Orlovsky, a exprimé son inquiétude, affirmant que l’apparence physique de Brady était très inhabituelle.

“À quand remonte la dernière fois que vous l’avez vu lors d’une conférence de presse regarder de cette façon?», a-t-il déclaré sur ESPN.

“Pour une raison quelconque, il a été absent pendant 11 jours et il revient et il ressemble à ça, nous devrions nous inquiéter“, a ajouté l’ancien receveur de la NFL Michael Irvin.

Avant la retraite précipitée de Brady plus tôt cette année, il a déclaré que sa famille avait souvent pris le pas sur sa carrière dans la NFL.

“C’est très difficile quand vous avez 43 ou 44 ans parce qu’il y a beaucoup d’autres choses qui vous pressent et beaucoup d’autres choses qui sont vraiment importantes dans votre vie, comme vos enfants et votre femme et différentes relations.», a déclaré le septuple vainqueur du Super Bowl.

“Les choses ont toujours pris le pas sur le football. C’est comme ça que ça s’est passé pour moi. J’ai une vie très délicate et complexe dans différents aspects et j’essaie juste de m’y retrouver du mieux que je peux.”

Les Buccaneers de Tampa Bay ouvriront leur calendrier NFL le 11 septembre lors de leur visite au Texas pour affronter les Cowboys de Dallas, et tous les regards seront à nouveau tournés vers le plus grand joueur de ce sport, mais cette fois pour diverses raisons.