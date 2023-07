« Des rugissements de lion se font entendre dans la nuit » alors que la recherche de la bête de Berlin se poursuit : l’alerte se propage aux villes voisines alors que les habitants sont avertis de rester vigilants

Les habitants de Berlin ont rapporté avoir entendu des rugissements de lions au milieu de la nuit alors que la recherche désespérée d’une lionne qui rôdait dans la ville se poursuit.

Des centaines de policiers allemands armés de fusils parcourent les quartiers sud de la capitale aujourd’hui après que deux habitants ont vu la lionne évadée chasser un sanglier dans la banlieue de Kleinmachnow aux premières heures de jeudi matin.

La nuit dernière, des habitants ont rapporté avoir vu la lionne et entendu des rugissements de lions dans le quartier voisin de Zehlendorf, près des limites de la ville, a déclaré la police de Berlin.

Des officiers équipés d’armes à feu, de lunettes de vision nocturne et de drones ont parcouru la zone toute la nuit, mais ont déclaré qu’ils n’avaient pas pu trouver la lionne alors que les recherches se poursuivaient aujourd’hui.

Les habitants des quartiers sud de la ville – Kleinmachnow, Teltow et Stahnsdorf – ont été invités à rester chez eux et à garder toutes les portes et fenêtres fermées. Mais certains Berlinois ont décidé aujourd’hui de défier les ordres et de promener leurs chiens dans une forêt de la région de Zehlendorf.

Cela survient alors que des experts en pistes d’animaux se sont joints à la chasse à la lionne aujourd’hui alors que la police a utilisé des hélicoptères, des drones et des caméras infrarouges pour rechercher le dangereux prédateur.

Vendredi, les policiers entament une autre journée de recherche d’une lionne en liberté à Berlin à Kleinmachnow

Vendredi, des policiers traversent une forêt à Kleinmachnow lors de leur recherche d’une lionne à Berlin

Une vidéo sur Twitter semblait montrer une lionne errant dans le feuillage de Kleinmachnow

La zone de danger où la police pense qu’une lionne erre dans les rues de Berlin

Le maire de Kleinmachnow, Michael Grubert, a déclaré jeudi soir à la chaîne publique locale RBB que les autorités passeraient au peigne fin la forêt près de Kleinmachnow et de Zehlendorf vendredi avec des « chercheurs professionnels de traces d’animaux ».

« Nous devons dire que cela ne peut pas durer des jours », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’attendait à ce que les recherches « s’intensifient » vendredi.

Il y a eu une série d’observations de la lionne – par des habitants, des policiers et des pompiers – mais à chaque fois, le prédateur leur échappe et ils sont incapables de le retrouver.

Le porte-parole de la police allemande, Daniel Keip, a déclaré: « En été, vous entendez souvent parler de crocodiles dans les lacs de baignade, puis il s’avère que tout cela était un gros canard. » Dans ce cas, c’est évidemment totalement réel.

« Nous avons affaire à une lionne qui erre librement à travers Teltow, Stahnsdorf et Kleinmachnow. »

Vers 19 heures hier soir, une autre observation de la lionne dans une forêt du district de Kleinmachnow a provoqué une vague d’activités de la part des policiers.

« Nous sommes dans une phase chaude en ce moment, elle vient d’être vue », a déclaré un policier à un habitant du quartier, rapporte le journal allemand Bild.

Les joggeurs n’ont pas été autorisés à entrer dans la forêt par des agents, car la recherche semblait « se réchauffer » dans la soirée avec un officier criant « sortez du bois, rapidement » aux coureurs.

La police a été rejointe par des chasseurs et des vétérinaires professionnels, armés de fusils et de pistolets tranquillisants, dans le but de capturer en toute sécurité la lionne – considérée comme un animal de compagnie privé – mais en vain.

Ils ont déclaré vendredi matin que les recherches avaient échoué pendant la nuit et se poursuivaient. Ils ont exhorté les gens à appeler un numéro d’urgence s’ils voient l’animal.

Les agents ont insisté sur le fait que les mesures opérationnelles en place « se poursuivront jusqu’à ce qu’un risque pour la population puisse être exclu ».

Aucun zoo n’a signalé la disparition d’une lionne, ce qui soulève des questions sur l’origine de l’animal.

Il y a 32 lions enregistrés dans l’État de Brandebourg entourant Berlin et ils ont été comptabilisés, a rapporté RBB, laissant la police demander si la bête avait été détenue illégalement. Aucun propriétaire ne s’est manifesté depuis le début des recherches jeudi matin.

La police a été alertée pour la première fois tôt jeudi après que deux personnes ont vu ce qui semblait être une lionne pourchassant un sanglier dans une rue à moins de (cinq kilomètres) de la capitale allemande.

Vendredi, des policiers et un chasseur se rassemblent pour rechercher une lionne errant dans les rues de Kleinmachnow, à Berlin

Vendredi, des policiers et un chasseur commencent leur recherche de bois à Kleinmachnow, Berlin

Panzers ! La police allemande utilise un Survivor ‘panzerwagen’, un véhicule blindé, au milieu d’une recherche d’une lionne voyou dans le sud de Berlin, le 20 juillet 2023

Les habitants des quartiers sud de la ville – Kleinmachnow, Teltow et Stahnsdorf – ont été invités à rester chez eux et à garder toutes les portes et fenêtres fermées. Mais certains Berlinois provocants ont décidé de défier les ordres aujourd’hui et de promener leurs chiens dans une forêt de la région de Zehlendorf (photo)

Des chasseurs et des vétérinaires auraient aidé à retrouver l’animal en Allemagne

Une femme porte un pistolet tranquillisant alors que des membres du bureau vétérinaire recherchent la lionne

Des voitures de police sortent de la forêt où le chat prédateur est censé se trouver jeudi

Les deux passants ont repéré le félin vers minuit dans la banlieue de Kleinmachnow, au sud-ouest de Berlin.

Ils ont partagé des images de l’animal sur leur téléphone portable avec la police, qui pense que les images sont authentiques, a déclaré le maire de Kleinmachnow, Michael Grubert, lors d’une conférence de presse.

« Même des officiers expérimentés ont dû conclure qu’il s’agissait probablement d’une lionne », a déclaré un porte-parole de la police à la chaîne de télévision locale RBB.

L’animal a également été repéré plus tard par des policiers eux-mêmes, a déclaré Kerstin Schroeder, porte-parole de la police de la région de Brandebourg autour de Berlin.

Les autorités locales ont été vues en train de conduire des véhicules blindés – des «panzerwagens» – dans des zones résidentielles comme un hélicoptère avec des cercles d’imagerie thermique au-dessus.

Thorsten Thaddey était sorti pour un jogging matinal à Kleinmachnow hier lorsqu’il a été arrêté par la police, qui lui a dit qu’un animal sauvage pourrait errer dans la forêt voisine.

« Je dois être honnête, j’ai un peu paniqué. Parce que c’est un calibre différent de celui d’un chien normal ou d’un autre animal de compagnie qui s’est enfui », a-t-il déclaré. ‘Alors je vais rentrer chez moi en courant maintenant.’

Le maire de Kleinmachnow, Michael Grubert, a déclaré que ce n’était pas le moment « d’aller faire du jogging dans les bois ».

Un porte-parole de la police a été contraint d’admettre: « Nous ne savons pas d’où cela vient. »

Comme aucun zoo ou cirque n’a signalé la disparition d’une lionne, la police pense qu’il s’agit d’un animal de compagnie en fuite.

Une fois l’animal retrouvé, il sera probablement mis sous sédation avec un tranquillisant et emmené dans un refuge pour animaux, a déclaré le maire. Mais Grubert a ajouté que s’il y avait un danger immédiat pour la vie humaine, la lionne serait abattue.

Quiconque croise le chemin du félin doit « chercher immédiatement la sécurité et appeler la police », a déclaré la police de Brandebourg.