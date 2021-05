Des rues incendiées alors que la police et les manifestants du 1er mai se battent à Berlin (VIDEOS)

Le 1er mai est une journée internationale de protestation de gauche, mais les manifestations de samedi à Berlin ont attiré des participants de tous bords. Des partisans et des anti-vaxxers, des syndicalistes, des radicaux anticapitalistes, des militants palestiniens et des fans de musique techno sont tous descendus dans les rues lors d’une vingtaine de manifestations distinctes à travers la ville. L’extrême droite était particulièrement absente, bien que de petites manifestations de droite aient eu lieu dans d’autres villes allemandes.

Un important contingent de policiers a maintenu l’ordre tout au long de la journée, arrêtant périodiquement des manifestants pour avoir enfreint les règles de masquage du visage. En fin d’après-midi, la police a déclaré que 60 manifestants avaient été arrêtés lors d’une manifestation contre les restrictions relatives au virus dans le quartier de Lichtenberg.

An der Kreuzung Siegfriedstrasse / Rüdigerstrasse holen Polizisten mehrere Querdenker aus dem Demozug. Sie scheinen gegen die Corona-Auflagen verstoßen zu haben. # 1maipic.twitter.com/Hn4MeUchoL – Jan Hn (@ JanHn4) 1er mai 2021

À la tombée de la nuit, les manifestants les plus radicaux impliqués dans la «manifestation révolutionnaire du 1er mai» se sont rassemblés à Neukolln pour une marche appropriée le long de la Karl Marx Strasse. Des incendies se sont allumés et l’atmosphère a pris un air plus furieux.

Hab ich dans #Berlin länger nicht erlebt. Polizei kommt auf der Sonnenallee nicht so richtig vor die Lage. @papule# b0105pic.twitter.com/uIuivnT7dN – Alexander Dinger (@AlexanderDinger) 1er mai 2021

Des bouteilles auraient été lancées sur la police et, après être restés à distance pendant un certain temps, les flics sont intervenus pour interrompre les manifestations le long de la Sonnenallee. Des images vidéo montrent des agents traînant des manifestants au sol, alors que le bruit du verre brisé retentit.

Die Sonnenallee est ein einziges Schlachtfeld. Polizei unter Dauerbeschuss, brennende Barrikaden etc. # b0105pic.twitter.com/czLsiBImut – julius geiler (@glr_berlin) 1er mai 2021

À l’approche du couvre-feu de 22 heures à Berlin, la police a continué à procéder à des arrestations et à tenter de disperser la foule. Les pompiers ont travaillé pour éteindre les incendies allumés par les gauchistes.

Alors que la foule réduit le PD de Berlin, continuez à balayer la zone #Berlin | #Allemagnepic.twitter.com/wlmVygo1OT – J̵̟̦̲̞̭̱̀̈́͑̄̇̈́̚͝ustice (@ The_Justice7) 1er mai 2021

Les voitures étaient apparemment ciblées au hasard par des vandales. Alors que les manifestants passaient, le journaliste Alexander Dinger a noté qu’une famille est sortie de leur maison, a vu leur voiture s’écraser et s’est demandé « Pourquoi? »

Gerade kommen Leute aus ihren Häusern und begutachten die Schäden. Betroffen ua ein kleiner Eckgrill. Eine Familie kommt aus dem Haus, sieht ihr Auto. Fragt: Warum? @papule# b0105pic.twitter.com/rmg2Vuj7XT – Alexander Dinger (@AlexanderDinger) 1er mai 2021

Des manifestants dans plusieurs pays européens ont marqué le 1er mai avec des manifestations, avec d’intenses affrontements en France et une violente répression policière en Belgique.

