ROUTES vers nulle part, voies ferrées abandonnées et ponts à moitié construits – la Chine a été accusée d’utiliser des projets de « piège de la dette » pour piéger les pays les plus pauvres et étendre sa puissance dans le monde entier.

L’influence rampante et les ambitions internationales du Parti communiste sont visibles à travers son initiative « la Ceinture et la Route » – qui voit les pays d’Asie et d’Afrique courtisés par les promesses ambitieuses de Pékin.

Alamy

Des ouvriers chinois travaillent sur le chantier du projet ferroviaire du Kazakhstan[/caption]

AFP

L’autoroute au Monténégro – qui ne va nulle part[/caption]

AFP

La section du pont de l’autoroute inachevée au Monténégro[/caption]

Avec des promesses de prêts et de vastes projets d’infrastructure tels que des routes, des chemins de fer et des ponts, de nombreux pays finissent par obtenir plus que ce qui est négocié avec la Chine.

Courtisés par l’argumentaire de vente fastueux, beaucoup ne peuvent pas se permettre de suivre les paiements de retour lorsque la Chine frappe comme un usurier international.

Et puis les projets de construction finissent par être abandonnés ou inachevés jusqu’à ce que la dette soit réglée – le Parti communiste étant plus qu’heureux de prendre sa livre de chair.

L’initiative a vu la Chine mettre la main sur des montagnes riches en ressources au Tadjikistan et aurait pris une participation dans un port clé au Sri Lanka.

Les experts craignent qu’au fur et à mesure que la dette augmente, beaucoup plus de ces projets resteront inachevés – et les prêteurs chinois prendront le contrôle des terres et des actifs stratégiques au lieu de les rembourser.

Des pays comme le Sri Lanka, le Kenya, le Monténégro, le Laos et le Kazakhstan se sont retrouvés paralysés par la dette et dépendants de Pékin.

Il y a eu de plus en plus de questions sur la sagesse de devenir trop dépendant de la finance chinoise et de se retrouver sous des formes de dépendance de la dette envers la Chine

Professeur Shaun Breslin

L’initiative « la Ceinture et la Route » – surnommée le « projet du siècle » par le président Xi Jinping – a été présentée par les responsables de Pékin comme un fonds mondial de développement des infrastructures qui vise à connecter la Chine au reste du monde.

Cependant, certains y voient un plan pour faire avancer les ambitions de la Chine en utilisant des « prêts prédateurs » et des « pièges de la dette » pour amener les nations sous leur sphère d’influence.

Un projet d’infrastructure sur cinq en Afrique est désormais financé par la Chine et un sur trois est construit par des entreprises chinoises, avec de nombreux accords lucratifs exigeant le recours à des entreprises de construction chinoises, selon Moniteur d’Afrique de l’Est.

Mais les inquiétudes croissantes de la Chine concernant la viabilité des projets le long de l’initiative « la Ceinture et la Route » ont laissé les projets d’infrastructure dans un état de mauvaise qualité que les États pauvres doivent essayer de réparer.

Shaun Breslin, professeur de politique et d’études internationales à l’Université de Warwick, a déclaré que « l’imposition par l’Occident de conditionnalités politiques sur l’aide et les relations commerciales a créé un espace pour que la Chine puisse opérer ».

« La Chine a fait grand cas de ses relations économiques sans conditions avec les économies en développement », a-t-il déclaré au Sun Online.

« Mais il y a eu de plus en plus de questions sur la sagesse de devenir trop dépendant de la finance chinoise et de se retrouver sous des formes de dépendance de la dette envers la Chine dans divers pays le long de la Ceinture et la Route, et cela pourrait devenir plus important. »

Le Monténégro s’est retrouvé avec une route désastreuse construite par la Chine, surnommée « l’autoroute vers nulle part ».

Perchés au sommet d’énormes piliers de ciment dominant le pittoresque canyon de la rivière Moraca au Monténégro, les travailleurs chinois ont commencé à construire une autoroute ultramoderne de 270 milles menant à Belgrade, la capitale serbe.

Les travailleurs ont passé six ans à creuser des tunnels dans la roche solide et à élever des piliers en béton au-dessus de gorges et de canyons – mais la route ne mène nulle part.

Le gouvernement ne peut pas se permettre de construire le reste ou de rembourser la première tranche du prêt de 1 milliard de dollars de la Chine – et il a forcé le gouvernement à augmenter les impôts et à geler partiellement les salaires du secteur public.

Le FMI a estimé que le projet coûterait encore 1,2 milliard de dollars à achever – et il craignait que la Chine ne saisisse des terres au Monténégro pour encaisser ses dettes.

« LES ROUTES VERS NULLE PART »

Pendant ce temps, le chemin de fer à voie standard Mombasa-Nairobi, construit en Chine, au Kenya, était censé parcourir 290 milles de la côte du pays jusqu’en Ouganda.

Mais le projet phare n’a pas tout à fait atteint la frontière et le chemin de fer s’est arrêté brusquement dans un village endormi à environ 120 kilomètres à l’ouest de la capitale kenyane, Nairobi.

La construction a été interrompue début 2019 après que la Chine a retenu quelque 4,9 milliards de dollars de financement nécessaire pour terminer la ligne, Bloomberg rapports.

La construction a été suspendue après que le président chinois Xi Jinping a appelé à des réglementations plus strictes sur la viabilité financière des projets d’infrastructure.

AFP

L’autoroute du Monténégro qui a laissé le pays paralysé par la dette[/caption]

On dit maintenant que le Kenya doit 9 milliards de dollars à Pékin en prêts d’infrastructure – et les autorités ont minimisé les suggestions selon lesquelles les communistes pourraient s’emparer du port de Mombasa.

En Asie, un projet très médiatisé au Kazakhstan a été suspendu après la faillite d’une banque locale qui gérait des fonds chinois.

Le projet de chemin de fer de 1,9 milliard de dollars devait commencer à fonctionner en 2020, mais la Banque de développement de Chine a interrompu ses prêts après l’effondrement de la banque du Kazakhstan où le financement a été déposé.

Cela signifie qu’une série de colonnes de béton qui serpentent à travers la capitale de Nur-Sultan sont la seule preuve du projet financé par la Chine.

Des responsables kazakhs ont déclaré qu’ils devront désormais emprunter auprès de banques nationales pour achever les travaux, Bloomberg rapports.

Pendant ce temps, le Tadjikistan, qui partage une frontière avec la province chinoise du Xinjiang, a été contraint de céder à la Chine un territoire de 1 158 kilomètres carrés des montagnes du Pamir après avoir fait défaut sur ses prêts.

Alamy

Le chemin de fer à voie standard au Kenya a été interrompu en 2019 après que la Chine a suspendu son financement[/caption]

Cela signifiait que les entreprises chinoises obtenaient des droits d’extraction d’or, d’argent et d’autres minerais dans la région.

Et le Laos est devenu la dernière victime de la soi-disant diplomatie de la dette chinoise.

Le pays d’Asie du Sud a du mal à rembourser les prêts chinois et a fini par céder le contrôle majoritaire de son réseau électrique national à China Southern Power Grid Company, une entreprise publique.

Le Sri Lanka est également piégé dans un cercle vicieux consistant à contracter de nouveaux emprunts auprès de la Chine et à rembourser les anciens.

Le pays a fait défaut sur un contrat chinois pour construire le port de Hambantota – et la société a obtenu un bail de 99 ans en retour, suscitant la fureur contre les intentions louches de Pékin.

« AFFAIRES CORROMPUES »

Dans une déclaration accablante, l’ancien secrétaire d’État américain Rex Tillerson a déclaré un jour que Pékin « utilise des contrats opaques, des pratiques de prêt prédatrices et des accords corrompus qui embourbent les nations dans l’endettement et sapent leur souveraineté, leur refusant leur croissance autonome à long terme ».

Mais Linda Calabrese, chercheuse à l’ODI et doctorante au Lau China Institute, a déclaré qu' »aucune preuve de piège de la dette » n’avait été trouvée dans le cas de Hambantota.

« Il existe actuellement de nombreuses preuves, dans la littérature universitaire et dans d’autres sources, qu’il n’y a pas de décision consciente de la Chine de piéger les pays dans un piège de la dette », a-t-elle déclaré au Sun Online.

Alamy

Le chemin de fer au Kenya était censé tisser 290 milles[/caption]

« Les prêteurs chinois fournissent de l’argent, parfois à des taux concessionnels, et parfois aux taux du marché, mais ils veulent être remboursés – ils n’ont aucun intérêt à piéger les pays avec des dettes.

« Le cas le plus célèbre de piège de la dette présumé, le port de Hambantota au Sri Lanka, a été examiné par plusieurs chercheurs, et aucune preuve de piège de la dette n’a été trouvée. »

Pourtant, les craintes que le Sri Lanka ne devienne une « colonie chinoise » ont été ravivées cette semaine après que la Chine a remporté un autre contrat pour la construction d’une autoroute surélevée de 17 kilomètres à la périphérie de Colombo.

Les termes de l’accord permettent à China Harbour Engineering Company de posséder l’autoroute, de réaliser des bénéfices, avant de la céder au gouvernement sri lankais dans 18 ans, Nikkei Asie rapports.

Jonathan E. Hillman, chercheur principal et directeur du Center for Strategic and International Studies aux États-Unis, estime que les prêts louches de la Chine « offrent une voie d’influence ».





Il a déclaré : « Cela peut faire pression sur les pays emprunteurs pour qu’ils fassent des concessions supplémentaires, telles que l’octroi d’un accès privilégié aux ressources naturelles, les futurs contrats gouvernementaux et le soutien diplomatique.

« Ces types de concessions sont plus probables que les saisies d’actifs car ils ne sont pas aussi visibles publiquement et directement liés à des projets spécifiques. »

En 2018, le Centre pour le développement mondial a qualifié Djibouti, le Kirghizistan, le Laos, les Maldives, la Mongolie, le Monténégro, le Pakistan et le Tadjikistan de « hautement vulnérables au surendettement » en raison de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route ».

Getty Images – Getty

Des travailleurs chinois prolongent la Southern Expressway à Hambantota, au Sri Lanka[/caption]

Getty Images – Getty

Les travailleurs chinois créent un site de grands gratte-ciel en verre à Colombo, Sri Lanka[/caption]