MAMUJU, Indonésie (AP) – Des routes et des ponts endommagés, des coupures de courant et le manque d’équipement lourd samedi ont entravé les sauveteurs indonésiens après un séisme de magnitude 6,2 qui a fait au moins 45 morts et des centaines de blessés sur l’île de Sulawesi.

Les opérations se sont concentrées sur environ huit endroits dans la ville la plus durement touchée de Mamuju, où des personnes sont toujours prises au piège après le séisme nocturne de vendredi, a déclaré Saidar Rahmanjaya, qui dirige l’agence locale de recherche et de sauvetage.

Des avions-cargos transportant de la nourriture, des tentes, des couvertures et d’autres fournitures de Jakarta ont atterri vendredi soir pour être distribués dans des abris temporaires. Pourtant, des milliers de personnes ont passé la nuit en plein air craignant les répliques et un possible tsunami.

Quarante-cinq corps ont été envoyés dans un hôpital de la police pour identification par des proches, après que les sauveteurs aient récupéré 36 victimes à Mamuju et neuf autres dans le district voisin de Majene, a déclaré le porte-parole de la police de Sulawesi occidental, Syamsu Ridwan.

Plus de 200 personnes sont soignées à l’hôpital de la police de Bhayangkara et plusieurs autres à Mamuju seulement. 630 autres ont été blessés à Majene, a déclaré le chef de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, Doni Monardo.

Au moins 300 maisons à Majene ont été endommagées et environ 15 000 personnes ont déménagé dans des abris. De nombreux survivants ont déclaré que l’aide ne leur était pas encore parvenue en raison de routes endommagées et de perturbations des communications.

Parmi ceux qui ont été tirés vivants, il y avait une jeune fille qui était coincée dans les décombres d’une maison avec sa sœur.

La jeune fille a été vue dans une vidéo diffusée par l’agence de lutte contre les catastrophes vendredi en appelant à l’aide. Elle est soignée dans un hôpital.

Elle s’est identifiée comme Angel et a déclaré que sa sœur, Catherine, qui n’apparaissait pas dans la vidéo, était à côté d’elle sous les décombres et respirait encore.

Le sort de Catherine et des autres membres de la famille n’était pas clair. Yusuf Latif, le porte-parole de l’agence de sauvetage, n’avait aucune information à leur sujet.

Le tremblement de terre a déclenché des glissements de terrain à trois endroits et bloqué une route principale reliant Mamuju à Majene. Les lignes électriques et téléphoniques étaient en panne dans de nombreuses régions.

Mamuju, la capitale de la province de Sulawesi occidental avec près de 75 000 habitants, était jonchée de débris de bâtiments effondrés. Un immeuble de bureaux du gouverneur a été presque aplati par le tremblement de terre et un centre commercial réduit à une carcasse froissée. Un grand pont s’est effondré et des patients avec des gouttes ont été déposés sur des lits pliants sous des tentes en bâche à l’extérieur de l’un des hôpitaux endommagés.

Deux hôpitaux de la ville ont été endommagés et d’autres débordés.

Deux navires se sont dirigés vers les zones dévastées depuis les villes voisines de Makassar et Balikpapan avec des sauveteurs et du matériel, y compris des excavateurs.

La société d’État AirNav Indonesia, qui supervise la navigation aérienne, a déclaré que le séisme n’avait pas causé de dommages importants à la piste ou à la tour de contrôle de l’aéroport de Mamuju.

Le président indonésien Joko Widodo a déclaré vendredi qu’il avait chargé ses ministres et responsables des catastrophes et militaires de coordonner la réponse.

Dans un télégramme envoyé par le Vatican au nom du pape François, le pontife a exprimé «une profonde solidarité avec tous ceux qui sont touchés par cette catastrophe naturelle».

Le pape priait pour «le repos du défunt, la guérison des blessés et la consolation de tous ceux qui pleurent». François a également encouragé ces efforts continus de recherche et de sauvetage, et il a invoqué «les bénédictions divines de la force et de l’espoir».

L’Indonésie, qui abrite plus de 260 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur le «Cercle de feu», un arc de volcans et de failles dans le bassin du Pacifique.

En 2018, un tremblement de terre de magnitude 7,5 à Palu sur l’île de Sulawesi a déclenché un tsunami et causé l’effondrement du sol dans un phénomène appelé liquéfaction. Plus de 4 000 personnes sont mortes, de nombreuses victimes ont été enterrées lorsque des quartiers entiers ont été engloutis dans le sol en chute.

Un tremblement de terre de magnitude 9,1 au large de l’île de Sumatra, dans l’ouest de l’Indonésie, en décembre 2004, a déclenché un tsunami qui a tué 230 000 personnes dans une douzaine de pays.

Karmini a rapporté de Jakarta, Indonésie.