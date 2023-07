Des roues lisses en plein écran au salon de l’automobile de Vernon

La 30e avenue de Vernon était remplie d’environ 200 voitures anciennes pour le salon automobile Sun Valley Cruise-In le samedi 8 juillet.

Le Cruise-In fête ses 25 ans cette année. Après avoir fait une croisière dans les régions de Vernon et de Lumby, les propriétaires de voitures classiques, de hot rods et de certains modèles plus récents ont montré leurs roues scintillantes au centre-ville. Les gens s’affairaient le long de la 30e avenue, qui était bloquée à la circulation pour le salon de l’automobile, à côté de la place d’été du centre-ville.

Kenny Simms a présenté sa Mustang décapotable de 1965 au salon de l’automobile.

« Je l’ai construit à peu près à partir de zéro, il n’y avait qu’un moteur, une transmission, pas de fils, rien », a déclaré Simms. « J’ai dû tout peindre et faire tout le travail à partir de zéro. »

Simms a déclaré qu’il ne lui avait fallu que six mois pour effectuer le gros du travail sur la voiture.

Il a pris part à la croisière plus tôt dans la journée de samedi, et dimanche il laissera sa voiture à la maison et profitera simplement de jeter un coup d’œil aux autres voitures exposées.

« J’aime les muscle cars des années 60 et 70, mais tout est bon. Si quelqu’un a une bonne voiture… et qu’il en est fier, c’est bien. C’est tout ce que j’ai besoin de savoir.

Les festivités de Sun Valley Cruise-In se poursuivent dimanche, avec le spectacle principal mettant en vedette environ 400 voitures à Polson Park. Il y aura également un concours de pin-up, une rencontre d’échange et de la musique live de Dixie Fried Hep Katz.

Brendan Shykora

Salons de l’autoVernon