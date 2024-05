Des roquettes tirées sur Tel Aviv alors que la guerre israélienne à Gaza fait rage : mises à jour en direct

5 h 38 HE, le 26 mai 2024

Analyse : Israël est confronté à des défis sans précédent alors que la pression juridique et diplomatique augmente



Analyse d’Abbas Al Lawati



Cette semaine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejoint les rangs des dirigeants mondiaux qualifiés de parias internationaux lorsqu’il est devenu la cible de la Cour pénale internationale, dont le procureur demande un mandat d’arrêt contre lui et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour suspicion de crimes de guerre. et les crimes contre l’humanité pendant la guerre israélienne à Gaza.

Et vendredi, la Cour internationale de Justice a ordonné à Israël de s’arrêter immédiatement son opération militaire controversée dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, affirmant que la situation humanitaire y est « désastreuse » et devrait « s’intensifier encore ».

Sept mois après que le Hamas a attaqué Israël, tuant environ 1 200 personnes et prenant 250 otages, la guerre de représailles menée par Israël n’a pas réussi à atteindre ses objectifs. Les principaux dirigeants du Hamas sont toujours en liberté et 125 otages restent captifs dans l’enclave. Gaza est désormais en ruines et plus de 35 000 Palestiniens sont morts lors de l’attaque israélienne, selon le ministère de la Santé de l’enclave.