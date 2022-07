Des roquettes tirées depuis Gaza peu après la visite de Biden (VIDÉOS)

L’armée israélienne a déclaré avoir lancé au moins une contre-attaque contre l’enclave palestinienne bloquée

Plusieurs roquettes ont été lancées sur Israël depuis la bande de Gaza, selon les Forces de défense israéliennes, qui ont partagé des images de l’attaque en cours quelques heures à peine après le départ du président américain Joe Biden.

Tsahal a commenté le tir de roquette aux premières heures de samedi, en disant un projectile a été intercepté par les défenses aériennes israéliennes, tandis qu’un autre a atterri dans une zone dégagée et n’a causé ni blessé ni dommage

“C’est le moment où des Israéliens innocents ont dû courir pour se réfugier immédiatement lorsque des terroristes à Gaza ont tiré 2 roquettes vers eux”, a déclaré l’armée en publiant une vidéo des roquettes entrantes.

IMAGE BRUTE : C’est le moment où des Israéliens innocents ont dû courir pour se réfugier immédiatement lorsque des terroristes à Gaza ont tiré 2 roquettes vers eux. Le réseau de défense aérienne de Tsahal a intercepté 1 des roquettes, sauvant la vie de civils en contrebas. pic.twitter.com/1XANHbEpAo — Forces de défense israéliennes (@IDF) 15 juillet 2022

Aucun groupe n’a immédiatement pris la responsabilité de l’attaque, bien que Tsahal ait attribué les tirs de roquettes au Hamas, le parti politique et groupe militant qui gouverne Gaza.

L’armée plus tard a dit il visait un Hamas “site militaire avec un atelier souterrain de production de matériel de fusée” en représailles, l’appelant “l’un des sites les plus importants et les plus grands” du genre dans la région.

“L’attaque sur le site compliquera considérablement le processus de production de roquettes dans la bande de Gaza, dans le but de saper les capacités d’intensification de l’organisation terroriste Hamas”, a-t-il ajouté. il a ajouté.

Le journaliste palestinien Muhammad Smiry a partagé des images de la contre-attaque israélienne, tandis que la militante et journaliste basée à Gaza Maha Hussaini a dit “Je n’ai pas entendu de frappes aériennes aussi fortes depuis l’attaque d’Israël sur Gaza en mai 2021”, se référant à la dernière flambée majeure entre Israël et les combattants palestiniens.

Je viens de capturer cette vidéo du bombardement israélien de Gaza en ce moment #GazaUnderAtack pic.twitter.com/lukaRBxmBd — Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry) 16 juillet 2022

Biden s’est rendu en Israël cette semaine pour sa première visite présidentielle au Moyen-Orient, quittant le pays quelques heures seulement avant que les roquettes ne commencent à voler. Pendant le voyage, il a rencontré des responsables israéliens et palestiniens de haut niveau, concentrant une grande partie des pourparlers sur les questions de sécurité.

Le Hamas a vivement critiqué la visite – qui ne s’est pas arrêtée à Gaza, une enclave enclavée sous le blocus lourd du gouvernement israélien – appelant les Etats-Unis “un partenaire dans l’agression contre notre peuple” tout en condamnant le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour sa rencontre avec Biden.

