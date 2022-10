Des roquettes russes frappent une ville ukrainienne près d’une centrale nucléaire

KYIV — Sept roquettes russes ont percuté des immeubles résidentiels à Zaporizhzhia avant l’aube jeudi, tuant deux personnes et en piégeant au moins cinq dans la ville proche de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, a déclaré le gouverneur de la région principalement occupée par la Russie.

Le chef de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU devrait se rendre à Kyiv cette semaine pour discuter de la situation à l’installation de Zaporizhzhia après que Poutine a signé mercredi un décret déclarant que la Russie prenait le contrôle de la centrale à six réacteurs. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères l’a qualifié d’acte criminel et a déclaré qu’il considérait le décret de Poutine comme “nul et non avenu”. L’opérateur nucléaire d’État, Energoatom, a déclaré qu’il continuerait à exploiter la centrale.