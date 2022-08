Des roquettes ratées pourraient avoir tué plus d’une douzaine de personnes dans la bataille de Gaza

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV, Israël – Près d’un tiers des Palestiniens qui sont morts lors de la dernière flambée de violence entre Israël et les militants de Gaza pourraient avoir été tués par des roquettes errantes tirées par la partie palestinienne, selon une évaluation militaire israélienne qui semble cohérente avec des déclarations indépendantes. reportage de l’Associated Press.

L’armée israélienne a déclaré que 47 Palestiniens avaient été tués au cours du week-end des combats, dont au moins 14 par des roquettes tirées par le Jihad islamique qui n’avaient pas suffi.

Personne à Gaza ayant une connaissance directe des explosions en question n’a voulu en parler publiquement. Mais des images télévisées en direct ont montré des roquettes militantes en deçà dans des quartiers résidentiels densément peuplés. Et les visites de l’AP sur les sites de deux explosions qui ont tué au total 12 personnes ont confirmé les soupçons qu’elles avaient été causées par des roquettes qui avaient dévié.

Israël revendique la victoire dans l’affrontement du week-end, en partie parce qu’il a tué deux hauts commandants du Jihad islamique et parce qu’aucun Israélien n’a été tué ou grièvement blessé. S’il s’avérait que le Jihad islamique avait fait du mal à certains de ceux qu’il prétendait protéger, le résultat serait encore plus humiliant pour le groupe militant et son principal sponsor, l’Iran.

À Gaza, le groupe militant du Hamas au pouvoir contrôle fortement la dissidence, et de nombreux Palestiniens considèrent les groupes armés comme des combattants de la liberté défendant leur patrie face à l’agression israélienne.

Israël a déclaré qu’il visait uniquement les militants et faisait tout son possible pour épargner les civils. Mais au moins une frappe, qui a tué un haut commandant du Jihad islamique dans la ville méridionale de Rafah samedi soir, a également tué cinq civils alors qu’Israël rasait une maison et en endommageait lourdement d’autres.

La violence a commencé vendredi, lorsqu’Israël a lancé une vague de frappes aériennes contre le Jihad islamique en raison de ce que l’armée a décrit comme une menace imminente pour les Israéliens vivant près de la frontière de Gaza. Par le temps un cessez-le-feu est entré en vigueur dimanche soirle Jihad islamique avait tiré des centaines de roquettes sur Israël et des avions israéliens avaient frappé des dizaines de cibles militantes présumées.

L’armée israélienne a déclaré que les militants avaient tiré environ 1 100 roquettes, dont environ 200 ont atterri à l’intérieur de l’enclave palestinienne.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 46 Palestiniens avaient été tués au cours des trois jours de combats, dont 16 enfants et quatre femmes. Il ne fait pas de différence entre civils et militants.

Le Jihad islamique a déclaré que 12 de ses combattants avaient été tués, un groupe armé plus petit a déclaré avoir perdu un combattant et le Hamas a déclaré que deux policiers affiliés au Hamas qui n’avaient pas pris part aux combats avaient été tués. Israël a déclaré avoir tué au moins 20 militants et sept civils.

Ni le Hamas ni le Jihad islamique n’ont répondu aux affirmations d’Israël selon lesquelles des civils auraient été tués par des roquettes ratées. Au lieu de cela, ils ont tenu Israël responsable de tous les décès.

Les groupes de défense des droits humains basés à Gaza enquêtant sur les frappes ont également refusé de répondre aux allégations. Mais leurs découvertes initiales indiquent qu’au moins certaines des explosions étaient discutables.

Le groupe de défense des droits humains Al-Mezan a déclaré que certains civils avaient été tués par des « projectiles » plutôt que par des frappes aériennes israéliennes. Le Centre palestinien pour les droits de l’homme a déclaré qu’il avait jusqu’à présent confirmé que 27 personnes avaient été tuées par des frappes israéliennes, bien en deçà du bilan global.

Le directeur du PCHR, Raji Sourani, a déclaré que le groupe n’avait publié de déclarations que sur les incidents pour lesquels il n’y avait pas d’ambiguïté, et que les autres prendraient plus de temps pour enquêter en raison d'”allégations contradictoires”. Il n’a pas précisé.

“Nous avons besoin de témoins oculaires, d’éclats d’obus, de vidéos et de preuves”, a-t-il déclaré. « Il doit y avoir une enquête.

Les soupçons se portent sur trois explosions dans lesquelles au moins 15 civils ont été tués.

Samedi soir, sept Palestiniens ont été tués dans une explosion dans le camp de réfugiés surpeuplé de Jebaliya, dans le nord de Gaza. L’armée israélienne a déclaré qu’elle n’avait mené aucune opération dans la région à l’époque. Il a publié des séquences vidéo montrant prétendument un barrage de roquettes militantes, dont une tombait à court.

Le Jihad islamique avait annoncé une attaque à la roquette sur la ville d’Ashkelon, dans le sud d’Israël, juste au nord de Jebaliya, à peu près au même moment que l’explosion.

Des séquences vidéo des conséquences ont circulé en ligne, montrant ce qui semblait être un boîtier de fusée dépassant du sol dans une rue étroite et animée. Lorsque l’AP a visité le site lundi, le boîtier avait disparu et le trou avait été rempli de terre. Les Palestiniens tiennent généralement à montrer aux médias internationaux les preuves des frappes aériennes israéliennes.

Al-Mezan a attribué l’explosion à un “projectile”, et le PCHR a déclaré qu’il enquêtait toujours.

Dimanche soir, une explosion a tué cinq Palestiniens âgés de 4 à 17 ans dans un cimetière de Jebaliya, également à peu près au même moment où le Jihad islamique a annoncé un barrage de roquettes. L’armée israélienne a déclaré qu’elle enquêtait.

En visitant les deux sites à Jebaliya, l’AP n’a vu aucun des signes révélateurs d’une frappe israélienne – les larges cratères laissés par les F-16 ou les trous étroits causés par les frappes de drones.

Dans une troisième explosion suspecte, l’un des policiers affiliés au Hamas, qui n’était pas en service, a été tué dimanche avec trois de ses jeunes enfants dans le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de Gaza. Le Hamas, un groupe militant bien plus puissant qui a mené quatre guerres avec Israël, est resté en dehors des derniers combats, et Israël semble avoir pris soin de ne pas le cibler.

Al-Mezan et le PCHR ont déclaré qu’ils enquêtaient toujours sur cet épisode.