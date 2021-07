Des roquettes ont touché une base irakienne abritant les forces américaines, deux personnes sont légèrement blessées

Une photo prise le 13 janvier 2020, lors d’une tournée de presse organisée par la coalition dirigée par les États-Unis combattant les restes du groupe État islamique, montre une vue à l’intérieur de la base aérienne militaire d’Ain al-Asad abritant des troupes américaines et d’autres troupes étrangères dans la province irakienne occidentale d’Anbar.

WASHINGTON – L’armée américaine a déclaré mercredi que deux personnes avaient été légèrement blessées après qu’au moins 14 roquettes eurent frappé une base irakienne qui abrite des troupes américaines et d’autres forces internationales.

« Vers 12 h 30, heure locale, la base aérienne d’Ain Al-Assad a été attaquée par 14 roquettes. Les roquettes ont atterri sur la base et le périmètre. Des mesures de protection de la force ont été activées », a écrit le colonel de l’armée américaine Wayne Marotto, porte-parole de Opération Inherent Resolve, dans un communiqué mercredi.

Marotto a ajouté que toutes les forces américaines étaient comptabilisées et que les dommages étaient toujours en cours d’évaluation sur la base.

Il n’était pas immédiatement clair si les blessés étaient des soldats américains, des civils ou des forces de la coalition. Il n’y a eu aucune revendication immédiate de la responsabilité de l’attaque à la roquette de mercredi, bien que l’assaut fasse partie d’une récente vague visant les troupes américaines en Irak et en Syrie.

La veille, un drone a attaqué l’aéroport d’Erbil dans le nord de l’Irak avec des explosifs. Les troupes américaines occupent une base aérienne militaire adjacente à l’aéroport civil. Plus tôt dans la semaine, plusieurs roquettes et un drone ont visé la base aérienne d’Ain al-Asad et l’ambassade américaine à Bagdad, en Irak.

Les États-Unis ont précédemment blâmé les milices soutenues par l’Iran opérant en Irak et en Syrie pour avoir mené de telles attaques.

La semaine dernière, le président Joe Biden a ordonné des frappes aériennes américaines en Irak et en Syrie contre des installations utilisées par des milices soutenues par l’Iran. C’était la deuxième fois que Biden ordonnait une réponse militaire dans la région, au milieu d’ouvertures diplomatiques fragiles entourant la relance de l’accord nucléaire iranien de 2015.

En février, les États-Unis ont lancé des frappes aériennes contre plusieurs installations en Syrie utilisées par un certain nombre de mandataires soutenus par l’Iran, notamment Kata’ib Hezbollah et Kata’ib Sayyid al-Shuhada. Les frappes aériennes américaines ont eu lieu une semaine après qu’une attaque à la roquette dans le nord de l’Irak a tué un entrepreneur civil et en a blessé neuf autres, dont un militaire américain.

Contrairement à la frappe de février, cependant, l’action du 27 juin a ciblé des infrastructures à la fois en Irak et en Syrie. L’armée irakienne a publié une condamnation rare, qualifiant les frappes américaines de « violation flagrante et inacceptable de la souveraineté et de la sécurité nationale irakiennes ».

L’Iran a nié les accusations américaines selon lesquelles il soutient les attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie.

Les attaques à la roquette interviennent dans le cadre de la réévaluation plus large par l’administration Biden des intérêts de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient et en Asie centrale, alors qu’elle retire les troupes américaines d’Afghanistan et cherche à s’engager diplomatiquement avec l’Iran.