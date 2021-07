Des roquettes ont frappé une base irakienne abritant des troupes américaines alors que les tensions éclatent après que Biden a lancé des frappes aériennes contre des milices soutenues par l’Iran

AU MOINS trois roquettes ont touché la base aérienne d’Ain al-Asad qui abrite des troupes américaines alors que les tensions éclatent après que Joe Biden a lancé des frappes aériennes contre des milices soutenues par l’Iran.

Le colonel de l’armée américaine Wayne Marotto, porte-parole de la coalition militaire internationale dirigée par les États-Unis, a tweeté que les premiers rapports suggéraient que l’attaque avait eu lieu lundi à 14h45.

La base a été touchée par des roquettes lundi Crédit : AP : Presse associée

L’attaque s’est produite à 14h45 heure locale

Il a déclaré que les dégâts étaient en cours d’évaluation, mais que les roquettes ont atterri sur le périmètre de la base.

Les États-Unis accusent les milices soutenues par l’Iran de lancer régulièrement des attaques à la roquette contre leurs troupes en Irak.

Il n’y a eu aucune revendication immédiate de la responsabilité de l’attaque de lundi.

Cela est arrivé quelques jours seulement après que les forces américaines ont été la cible de tirs en Syrie à la suite des frappes aériennes américaines que le président Joe Biden a lancées contre des milices soutenues par l’Iran.

À l’époque, Maratto avait tweeté : « Les forces américaines en Syrie ont été attaquées par plusieurs roquettes. Il n’y a pas de blessés et les dégâts sont en cours d’évaluation. Nous fournirons des mises à jour lorsque nous aurons plus d’informations. »

Le gouvernement américain a lancé la semaine dernière des frappes aériennes contre des militants soutenus par l’Iran

Il a ajouté plus tard : « Mise à jour : les forces américaines en Syrie, alors qu’elles subissaient des attaques à la roquette multiples, ont agi en légitime défense et ont mené des tirs d’artillerie de contre-batterie sur des positions de lancement de roquettes. »

Une source a déclaré à CNN que les roquettes avaient probablement été tirées par des milices soutenues par l’Iran.

L’attaque a eu lieu sur le site surnommé le « Village Vert ». Le champ pétrolifère se trouve dans la zone de sécurité plus large où les troupes américaines aident à protéger les combattants syriens.

L’administration Biden avait lancé dimanche des frappes sur deux cibles en Syrie et une en Irak près de la frontière.

Des roquettes ont fait exploser la base américaine en Syrie après les frappes aériennes de Biden contre les milices iraniennes Crédit : Reuters

Le colonel Wayne Maratto a tweeté à propos de l’incident lundi Crédit : Twitter/@OIRSpox

Il a ajouté plus tard : Mise à jour : les forces américaines en Syrie, alors qu’elles subissaient de multiples attaques à la roquette, ont agi en état de légitime défense » Crédit : Twitter/@OIRSpox

Des images montrent des avions de chasse américains F-15 et F-16 effectuant des frappes aériennes sur les milices alors qu’ils larguaient des missiles guidés par satellite de 500 à 2 000 livres sur les cibles.

Les pilotes ont ciblé leurs installations de drones qui ont été utilisées pour attaquer les troupes américaines en Irak.

L’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré que les sites ciblés étaient utilisés pour le stockage « opérationnel et d’armes » par des groupes de milices dont Kata’ib Hezbollah et Kata’ib Sayyid al-Shuhada.

Il a ajouté que les installations pourraient lancer des attaques de véhicules aériens sans pilote contre les troupes américaines en Irak.

Des frappes ont été lancées sur deux cibles en Syrie et une près de la frontière irakienne Crédit : DVIDS

Le Pentagone a déclaré que Biden avait lancé les frappes pour « protéger les États-Unis » Crédit : DVIDS

Kirby a déclaré que Biden protégeait les États-Unis en menant les frappes.

Il a déclaré: « Comme l’ont démontré les frappes de ce soir, le président Biden a clairement indiqué qu’il agirait pour protéger le personnel américain. »

« Compte tenu de la série d’attaques en cours par des groupes soutenus par l’Iran ciblant les intérêts américains en Irak, le président a ordonné de nouvelles actions militaires pour perturber et dissuader de telles attaques. »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi : « L’avis du président est qu’il s’agissait d’une action nécessaire, appropriée et délibérée (…) conçue pour limiter le risque d’escalade.

« Nous prendrons, et il pense que nous devrions et prendrons, les mesures appropriées nécessaires pour défendre le personnel, les partenaires et les alliés américains dans la région. »