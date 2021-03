Des roquettes frappent une base irakienne où les troupes américaines sont stationnées

Un chef paramilitaire local près de la base a déclaré qu’il avait entendu l’impact des roquettes et qu’il était ensuite allé enquêter. Le chef, Cheikh Qutri Kahlan al-Obeidi, a déclaré qu’il avait trouvé «un véhicule brûlé – un pick-up Mitsubishi», équipé de lance-missiles, qui semblait avoir été utilisé dans l’attaque.

Aucun groupe n’a pris la responsabilité, mais l’administration Biden sera sous pression pour réagir si des soldats américains étaient tués, même si la visite du pape pourrait compliquer toute escalade militaire immédiate.

Le dernier assaut majeur contre la base remonte à un peu plus d’un an, lorsque des dizaines de soldats et de personnel de soutien américains ont été blessés dans une attaque de missiles. Cet assaut était en représailles à l’assassinat par drone américain du principal commandant iranien de la sécurité et du renseignement, le major général Qassim Suleimani, qui dirigeait la puissante force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Falih Hassan a contribué au reportage.