Des roquettes frappent une base irakienne abritant des troupes américaines et d’autres forces de la coalition – Armée irakienne

L’attaque n’a fait aucune victime, ont ajouté l’armée, sans révéler aucun détail supplémentaire sur l’incident.

Aucun des groupes armés actifs dans le pays n’a jusqu’à présent pris la responsabilité de la frappe sur la base.

La base d’Ain al-Asad a été fréquemment la cible de roquettes depuis l’assassinat du haut commandant militaire iranien Qasem Soleimani lors d’une frappe de drone américain à l’extérieur de l’aéroport de Bagdad en janvier 2020.

Les attaques à la roquette n’ont pas causé de dégâts importants; cependant, en mars, un entrepreneur civil américain à la base est mort après avoir subi ce que le Pentagone a décrit comme un « Épisode cardiaque » tout en s’abritant des missiles entrants.

Washington a blâmé les attaques contre les milices chiites qui, insiste-t-il, sont liées à l’Iran. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré plus tôt que les États-Unis répondraient à ces frappes «À un moment et à un endroit de notre choix.»

Quelque 2 500 soldats américains sont toujours en Irak malgré les appels à leur retrait par le parlement du pays. Le président américain Joe Biden avait promis il y a dix ans, alors qu’il était encore vice-président de Barack Obama, que les troupes américaines quitteraient bientôt l’Irak.

Washington et Bagdad ont convenu lors des pourparlers du mois dernier que les forces de combat américaines en Irak pourraient être redéployées dans le pays dans de nouveaux rôles de formateurs et de conseillers pour l’armée locale. Le Pentagone a précisé plus tard que l’accord n’avait rien à voir avec le retrait supplémentaire des forces américaines.

