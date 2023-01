Des roquettes frappent une base américaine dans l’est de la Syrie sans causer de pertes

BEYROUTH (AP) – Deux roquettes ont frappé mercredi une base abritant des troupes américaines dans l’est de la Syrie sans causer de pertes humaines ou matérielles, a déclaré l’armée américaine.

L’attaque du matin sur le site de soutien de la mission Conoco a eu lieu alors que l’Iran et ses alliés dans la région marquaient le troisième anniversaire de l’assassinat du chef de la force d’élite iranienne Quds, le général Qassem Soleimani, lors d’une frappe de drones américains à Bagdad.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque dans l’est de la Syrie, où il n’est pas rare que des bases abritant des troupes américaines soient la cible de tirs de roquettes ou d’attaques au mortier. Des milices soutenues par l’Iran sont basées à proximité, tout comme des cellules dormantes du groupe État islamique qui a été vaincu en Syrie en mars 2019.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme basé en Grande-Bretagne, un observateur de guerre de l’opposition, a déclaré que les roquettes avaient été tirées par des membres des tribus arabes de la région qui sont armés par l’Iran.

“Des attaques de ce type mettent en danger les forces de la coalition et la population civile et sapent la stabilité et la sécurité durement gagnées de la Syrie et de la région”, a déclaré Joe Buccino, porte-parole du Commandement central américain, dans un communiqué.

Le CENTCOM a déclaré que des membres des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis ont visité le site d’origine de la roquette et en ont trouvé un troisième qui n’était pas en train de tirer.

Il y a environ 900 soldats américains en Syrie, y compris dans le nord et plus au sud et à l’est.

The Associated Press