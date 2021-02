Des roquettes frappent près d’une base américaine en Irak, tuant 1, en blessant 8

BAGDAD (AP) – Des roquettes ont frappé à l’extérieur de l’aéroport international d’Irbil, près de l’endroit où les forces américaines sont basées dans le nord de l’Irak lundi soir, tuant un sous-traitant de la coalition dirigée par les États-Unis et blessant au moins huit personnes, ont rapporté des responsables de la sécurité et de la coalition irakiens, faisant craindre de nouvelles hostilités.

Au moins trois roquettes ont frappé des zones entre l’aéroport civil dans la région semi-autonome dirigée par les Kurdes et la base voisine abritant des troupes américaines à 21h30. Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité.

Un entrepreneur civil de la coalition a été tué et cinq autres blessés, a déclaré un porte-parole de la coalition, le colonel Wayne Marotto, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Un membre du service américain a également été blessé, a-t-il déclaré. Il n’a pas révélé la nationalité de l’entrepreneur décédé et a déclaré que cela faisait l’objet d’une enquête.

Au moins deux civils ont également été blessés et des dommages matériels ont été causés aux voitures et à d’autres biens, ont déclaré des responsables de la sécurité, sans fournir plus de détails. Un communiqué du ministère de l’Intérieur du Kurdistan a déclaré que «plusieurs personnes» avaient été blessées sur la base d’une enquête préliminaire. Les roquettes ont été lancées depuis une zone au sud d’Irbil près de la frontière avec la province de Kirkouk et sont tombées sur certaines zones résidentielles proches de l’aéroport.

Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation.

Le président irakien Barham Saleh a condamné l’attaque, affirmant dans un communiqué publié en ligne qu’il s’agissait d’une «escalade dangereuse».

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, les autorités kurdes avertissent les habitants d’Irbil de rester à l’écart des zones ciblées et de rester chez eux.

Les attaques contre l’aéroport d’Irbil sont rares. L’attaque de lundi a été la première à frapper la région en cinq mois.

Le 30 septembre, lorsque six roquettes ont frappé près de l’aéroport. Les autorités kurdes ont déclaré qu’ils avaient été lancés depuis une camionnette dans la ville voisine de Bartella, dans la province de Ninive, qui relève du contrôle du gouvernement fédéral. Les autorités kurdes avaient blâmé les milices chiites.

Hoshiyar Zebari, membre du bureau politique du Parti démocratique du Kurdistan, a déclaré que les responsables de la sécurité enquêtaient sur la source de l’attaque. «Il y aura des conséquences contre les coupables. Cette agression ne tiendra pas », a-t-il tweeté.

Les attaques à la roquette ont fréquemment visé la présence américaine à Bagdad, y compris l’ambassade américaine, ainsi que les convois transportant des matériaux pour la coalition dirigée par les États-Unis.

La fréquence des attaques a diminué à la fin de l’année dernière avant l’investiture du président américain Joe Biden. Les États-Unis, sous la précédente administration Trump, ont accusé les groupes soutenus par l’Iran d’avoir mené les attaques. Les tensions ont monté en flèche après une frappe de drone dirigée par Washington qui a tué le général iranien Qassim Soleimani et le puissant chef de la milice irakienne Abu Mahdi al-Muhandis l’année dernière.

Trump avait déclaré que la mort d’un entrepreneur américain serait une ligne rouge et provoquerait une escalade américaine en Irak. L’assassinat en décembre 2019 d’un entrepreneur civil américain lors d’une attaque à la roquette à Kirkouk a déclenché une bataille acharnée sur le sol irakien qui a conduit le pays au bord d’une guerre par procuration.

Les forces américaines ont été considérablement réduites en Irak à 2 500 hommes et ne participent plus aux missions de combat avec les forces irakiennes dans les opérations en cours contre le groupe État islamique.

L’écrivain d’Associated Press Samya Kullab a contribué à ce rapport.